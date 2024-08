Za dober denar iščejo kovače, a jih ni (FOTO)

Pred 18 leti so v Sodražici, skozi katero so nekoč potekale trgovske poti med južno Slovenijo in Hrvaškim zaledjem v smeri Trsta, kjer se je barantalo tudi s soljo (cesarica Marija Terezija pa je razumela stisko ljudi in jim zaradi nerodovitne zemlje leta 1752 dala priložnost za trgovanje na sejmih predvsem s praktičnimi in čudoviti izdelki iz leske), znova obudili Tržni dan. Pred 16 leti pa so praznovanju dodali tudi novo ime, Psoglavski dnevi. Tako praznujejo kar tri dni.

Zgodba o monterju

Začelo se je s Psoglavsko nočjo in glasbenim spektaklom, ki je imel dobrodelno noto. PGD Žimarice, Globel in Podklanec je na koncertu, kjer je množico s številnimi uspešnicami dodobra prebudila slovita Crvena jabuka, zbiralo denar za gradnjo novega gasilskega doma. Sledil je Dan športa z nogometom, odbojko na mivki, košarko, badmintonom in namiznim tenisom. Za športne vsebine sta poskrbela Klub malega nogometa Sodražica in Športno društvo Sodražica. Organizatorsko palico je tudi tokrat v rokah držal prof. Tadej Levstek.

Del osrednje prireditve so bili tudi Ribniški čebelarji.

Za prihodnost zdomarjev ni treba skrbeti.

»Četrto ali peto leto smo na tem veličastnem dogodku, ki je privabil okoli 200 športnikov ne le iz domačih in okoliških logov, ampak tudi iz Ljubljane, Gorenjske in Primorske. Da, sodraški dan športa je postal vseslovenski. Da sta denimo namizni tenis in odbojka na mivki po številu ekip in posameznikov presegla pričakovanja, gre zasluga tudi Mitji Gašperiču in Mateji Vesel,« je pohvalil Tadej.

Pozneje je zaživel sodraški trg. Na osrednjem prireditvenem prostoru so na oder stopili člani Mladinskega kluba Sodražica z igro Nasvet strokovnjaka. Blaž Kranjc, predsednik kluba, je razkril, da je to zgodba o monterju iz naših krajev in dogodivščinah, ki se mu pripetijo po tem, ko potrka na vrata stranke. Neutrudno mu pomaga vajenec, poleg Blaža pa so veseloigro imenitno dopolnili Andrej, Jan, Janja in Maja. Mladinski klub je ponos občine, pravijo člani, ki si v vrstah želijo mlajših. Za pester večer na trgu so kot vedno poskrbeli člani Tamburaškega orkestra Sodražica.

Kovači, tudi France, so vedno židane volje.

Zmagovalci letošnje vampijade iz Prekmurja so za nagrado pripravili specialiteto tudi na tržnem dnevu.

Lani sem tako bolj vajeniško delal obode, letos pa, ja, letos pa mi gre kar od rok.

Največ lesarjev

Sodražico je nato prebudil Tržni dan. Za ogrevanje pred osrednjim dogodkom so s kulturnim programom poskrbeli ribniški pihalni orkester, domače mažoretke, vokalna skupina Anamanka iz Ribnice, otroška folklorna skupina Lončki iz Dolenje vasi, igralki iz DU Sodražica ter Klub harmonikarjev Urška iz Zamostca. Tržni prostor je postregel s prikazom starih obrti, tradicionalno kulinariko, razstavami, kulturno-zabavnim programom, pestrim dogajanjem za mlade in otroškimi delavnicami. »Ponosni in veseli smo, da je na ta dan veliko tistih mojstrov, med njimi tudi mlajših, ki v družbi očetov ali dedkov poprimejo za ročne obrti. Predvsem lesarske,« zadovoljstva ni skrival sodraški župan Blaž Milavec. Po zaslugi takšnih krajev, kot je tudi Sodražica, bo slovensko podeželje ohranilo dediščino in razvijalo turizem, je poudaril slavnostni govornik, minister Matjaž Han.

Obodar Anže

Dedek in vnuk, Jože in Patrik

1752. jim je cesarica dala priložnost za trgovanje na sejmih.

Del ikonografije etnografske prireditve je bil tudi pronicljivi in vsestranski Metod Jaklič, znani obraz suhorobarstva iz Andola pri Svetem Gregorju. Tokrat v vlogi nenadomestljivega mojstra obodov za sita. Ob sebi je imel naslednika, vnuka Anžeta Jakliča. »Dedi me je vedno vzel s seboj v delavnico, ki je nekaj posebnega. Potrpežljivo mi je kazal, kako se poprime za orodje in ravna z lesom. Lani sem tako bolj vajeniško delal obode, letos pa, ja, letos pa mi kar gre od rok,« se je pohvalil Anže, ki se bo po končani devetletki vpisal na srednjo strojno šolo, a lesa zaradi tega ne bo nič manj ljubil. Njegov mentor pa je znova, kakopak, pohvalil vnuka, ki postaja že pravi mojster. Tudi Jože Palčič iz Lipovca starodavno obrt počasi predaja vnuku Patriku, ki največkrat iz debla breze izdeluje hišice za ptičke, upodablja pravljične like in uporabne predmete.

Po zaslugi takšnih krajev, kot je tudi sodražica, bo slovensko podeželje ohranilo dediščino in razvijalo turizem.

Leska je zakon

V delavnici Bizovičarjevih iz Poljan nad Škofjo Loko že 38 let kujejo orodje, Franc je kovač od 14. leta, na tej hvalevredni prireditvi pa je devetič. »Vse vrste tesarskih in zidarskih spon, dlet in lomilnih drogov ter preostalega orodja po naročilu nastaja v naši kovačnici. Popravljamo in obnavljamo tudi vse vrste plugov za oranje. Del našega programa so tudi darila za posebne priložnosti, kot so rojstni dnevi, abrahami in podobno,« je del obrti, ki niso značilne za Sodražico in okolico, predstavil kovač Franc, ki je še potožil, da bi lahko v njihovi delavnici za dober denar delo dobilo vsaj še nekaj kovačev. A jih ni.

Pletar Janko Marinč

Na sodraški tržni dan ima lepe spomine tudi pletar Janko Marinč iz Kočevja. Vsestranski učitelj na srednji šoli, ki je nekoč dejal in tudi zapisal, da je leska zakon, se je spomnil tudi tega, da ko je začel obrt, je šel na prvi sejem, sodraški tržni dan. »Cel dan sem bil na sejmu. Bilo je zelo zelo vroče in po pravici povedano niti ene košarice nisem prodal. To ni zame, me je prešinilo. Čez dva meseca sem bil del suhorobarske ikonografije na ribniškem sejmu. Takrat pa je bilo malo bolje,« ne bo pozabil. Janko je interpret in ga sejmi tudi zato mikajo, saj ljudem, ki jih pletarstvo zelo zanima, rad pokaže prav vse.

Upokojenci so obudili čas mlatenja žit.

»Tržni dan in vse prireditve so našo občino ponovno postavili na zemljevid pomembnih krajev v Sloveniji,« je povzel Gregor Pirc iz Turističnega društva Sodražica, ki je skupaj z občino in številnimi pokrovitelji organiziral tridnevno rajanje, vključno s predstavitvijo unikatnih lesenih izdelkov zadruge In situ.