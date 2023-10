Za diskriminatoren nepremičninski oglas vas čaka takšna kazen

Na spletni strani za oddajo nepremičnin je bil konec meseca septembra objavljen oglas, v katerem je pisalo, da se nepremičnina oddaja le slovenskim družinam.

O oglasu je bil obveščen Zagovornik načela enakosti, ki je ugotovil diskriminatorno obravnavo na podlagi osebnih okoliščin državljanstva oziroma etničnega porekla in zakonskega stanu oziroma družinskega statusa.

Višina kazni

V pogovoru za slovenskenovice.si je Zagovornik dodatno osvetlil ugotovitve. Na vprašanje, kakšna kazen je predvidena v takšnem primeru, je odvrnil, da je primer predal Tržnemu inšpektoratu, ki ima tudi pristojnost izdati globo. Obrnili smo se na inšpektorat in od mag. Andreje But, glavne tržne inšpektorice dobili odgovor:

»Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), določa globo od 3.000 evrov do 20.000 evrov za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če osebo izpostavlja diskriminaciji oziroma da navodila za diskriminacijo. Posameznik, se kaznuje z globo od 250 do 1.200 evrov.

Za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa je predpisana globa od 250 do 2.500 evrov.«

Preberite še: