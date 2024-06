Za danes rumeno, za jutri oranžno opozorilo!

Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes izdala rumeno opozorilo zaradi neviht: »Od danes dopoldne do večera bodo predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji možni močnejši krajevni nalivi.«

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 °C.

Za ponedeljek pa v osrednji, jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji velja oranžno opozorilo za ves dan. Oranžno opozorilo pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne. »Napovedani možni meteorološki pojavi so neobičajni oziroma se pojavljajo manj pogosto. Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami. Zavedajte se tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti. Upoštevajte uradno izdana priporočila,« piše na spletni strani Arsa.

V osrednji Sloveniji bi v le šestih urah lahko zapadlo od 30 do 70 mm dežja, na jugovzhodu od 25 do 70 in na severovzhodu države od 25 do 60 mm. Oranžno opozorilo pomeni, da so ob hudourniških vodotokih možne poplave.

V sredo in četrtek kaže na sončno vreme s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Postopno bo topleje.