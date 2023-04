Za 70 evrov vas lahko odpeljejo tudi v smrt (FOTO)

Huda gorska nesreča, ki se je na velikonočno nedeljo zgodila na Mali Mojstrovki, je pokazala na povsem neurejeno področje gorskega vodništva pri nas. »Vsakdo, ki ima pet minut časa, lahko pri nas objavi na instagramu, da je gorski vodnik, in nato v nasprotju z zakoni opravlja vodniško dejavnost. Jaz zelo rad kolesarim, a zato še nisem kolesarski vodnik. Prav tako v prostem času kdaj odprem knjigo Anatomija, a zato nisem zato kirurg,« je po nesreči komentiral gorski vodnik, alpinist in gorski reševalec Gregor Kofler iz Mojstrane. Ob tem se je tudi vprašal, kam so šla vsa moralna in etična načel...