Za 130-letnico dve novi vozili

Na slovesnosti so sodelovala vsa društva GZ Cerklje, tudi gasilci reševalne službe Fraport z Brnika.

Hvala, da ste ljudje srca!

Člani PGD Cerklje na Gorenjskem so pripravili slovesnost, na kateri so uradno prevzeli in blagoslovili dve novi gasilski vozili, avtocisterno scania AC 35/ 100 za deset tisoč litrov vode in poveljniško vozilo VGV mercedes X. Skupna vrednost je okoli 380.000 evrov. Večji del sredstev za nakup avtocisterne je prispevala Občina Cerklje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Cerklje.Ustanovitvi gasilskega društva Cerklje na Gorenjskem so botrovali številni katastrofalni požari na območju cerkljanske fare v 80. letih 19. stoletja. Kot poroča kronistv svoji Zgodovini cerkljanske fare iz leta 1890, so se v dim in pepel spremenile celotne vasi. Pobudnik ustanovitve gasilskega društva v Cerkljah je bil tedanji župan, nadučitelj, organist, skladatelj in gostilničar. Že pred ustanovitvijo društva leta 1892 so na njegovo pobudo Cerkljani kupili brizgalno in nekaj potrebnega orodja, vendar brez prave organizacije in izurjenosti ni šlo.Slovesnosti pred domom PGD Cerklje so se udeležili tudi gostje, med njimi župan, predstavnik Gasilske zveze Slovenije in poveljnik Gasilske zveze Gorenjske, predsednik Gasilske zveze Cerkljein župnik, mag.. Program je domiselno povezovala. Sodelovala je tudi Godba Cerklje, ki bo v nedeljo praznovala 10-letnico delovanja. S prapori je bilo prisotnih tudi vseh osem gasilskih društev Gasilske zveze Cerklje.Župan je cerkljanskim gasilcem zaželel varno vožnjo in čim manj odhodov na intervencije ter dodal, da so že pripravili idejno rešitev za razširitev gasilskega doma v Cerkljah. V prihodnje pa načrtujejo nakup lastne gasilske lestve, za kar bo potreben večji prostor za shranjevanje. Slišali smo tudi pohvale, da je PGD Cerklje na Gorenjskem eno najbolje opremljenih v Sloveniji.Ključe novih vozil je župan Franc Čebulj izročil predsedniku PGD Cerklje, ta jih je predal poveljniku, nato pa sta jih prejela voznikain. Cerkljanski župnik pa je ob blagoslovu vozil dejal: »Hvala vam, da med nami ohranjate zavest in kulturo solidarnosti. Hvala, da ste ljudje srca! Zahvalimo se Bogu za vaše poslanstvo, za vaš čut za sočloveka v raznovrstnih stiskah, in naj vas varuje pri vašem delovanju.«