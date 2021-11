Z ženo tretjič pred oltar (FOTO)

Pred 60 leti sta se v obmejni župnijski cerkvi sv. Janeza Nepomuka na Razkrižju poročila zakonca Jože in Anka Trstenjak iz Gibine. Ob praznovanju diamantne poroke sta se skupaj s svojimi najdražjimi udeležila zahvalne svete maše, ki jo je daroval domači župnik msgr. Franc Režonja in slavljencema v spomin podaril zahvalo in Marijino sliko.

Slavljenca s svojimi najbližjimi in duhovnikom Francem Režonjo FOTOgrafiji: Jože Žerdin

Jože se je rodil leta 1936 na Gibini, kot šofer je bil zaposlen v Prevozništvu Ljutomer. Življenje je posvetil čebelarjenju in pridelovanju medu. Spominja se časov, ko je imel okoli 240 čebeljih družin, kar je bilo velik zalogaj. Ker mu moči pešajo, jih ima vsako leto manj. Žena Anka se je rodila leta 1938 v Srbiji. Pot jo je pripeljala v Slovenijo, kjer je spoznala Jožefa.

Posvetila se je vzgoji otrok, skrbi za dom in družino. Možu je rada priskočila na pomoč pri točenju medu. Zakonca sta na manjši kmetiji obdelovala vinograd, kjer sta pridelovala vinsko kapljico za domače potrebe. V zakonu so se jima rodili trije otroci, Cvetka, Branko in Irena. Njun rod se je povečal za osem vnukov in eno pravnukinjo. Kljub letom sta še dokaj čila in zdrava, rada obiskujeta maše in se udeležujeta cerkvenih in občinskih dogodkov.

Živita skupaj s hčerko Cvetko in njeno družino. Ob praznovanju diamantne poroke nista skrivala, da bi rada skupaj dočakala še kakšno visoko obletnico.