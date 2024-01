Z novim letom prihaja obvezni zdravstveni prispevek

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je z današnjim dnem nadomestil novi obvezni zdravstveni prispevek. Spremembe, ki jih je vlada naznanila po napovedih zavarovalnic o dvigih mesečnih premij dopolnilnega zavarovanja, uvaja lansko poletje sprejeta novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Od današnjega dne bo vse zdravstvene storitve in medicinske pripomočke, ki jih je prej krilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v celoti krilo obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovane osebe, ki so imele pred tem urejeno obvezno in dopolnilno zavarovanje, torej zaradi sprememb tudi od današnjega dne naprej ne bodo deležne nobenih plačil ali doplačil, so za STA poudarili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.