V okviru 64. Flosarskega praznika na Ljubnem ob Savinji so pred kratkim kot del osrednjega programa priredili tudi 7. vseslovensko hitrostno kiparjenje s specialnimi motornimi žagami. Od tega petič dobrodelno prireditev, ki je tudi letos privabila osem mojstrov tega orodja gozdarjev in lesarjev iz več slovenskih krajev z gozdarsko-lesarsko tradicijo. Z moško konkurenco se je spopadla tudi Anita Cunk iz Apač. Osem mojstrov Kipe so po lastni izbiri motivov iz hrastovih debel izžagovali še Matija Vavdi in Matija Cigljar iz Solčave, Anže Kobola iz Kočevja, Dejan Kastelic iz Šentvida pri Stični, ...