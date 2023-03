Dolgo so v Rogaški Slatini razmišljali, kaj bodo storili z davkom iz iger na srečo. Kot mana z neba jim je februarja lani v občinski proračun padlo 1,67 milijona evrov, kolikor so jih dobili, ker je Slatinčan na loteriji zadel eurojackpot. Pripravili so anketo, kaj bi z denarjem. Odzvalo se je zgolj 352 ljudi ali tri odstotke občanov. Večina si je zaželela letni bazen; 1,4 milijona evrov bo tako šlo v bazen, preostalo pa še v nekaj manjših investicij. A ker bi bazen lahko začeli graditi šele leta 2025, so denar že prerazporedili. Iz bazena so 800.000 evrov prestavili na posodobitev nogomet...