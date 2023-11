Z dražbo dresov Rogliča in drugih naših zvezd na pomoč v Ugando

Študenta zadnjega letnika medicine Ana Mervič in Jakob Nečemer ter študentki zadnjega letnika dentalne medicine Katarina Horvat in Gloria Šarlah se aprila prihodnje leto odpravljajo na prav posebno misijo. V jugovzhodnem delu afriške države Ugande, na otoku Bwama, bodo vse do julija v okviru humanitarno-medicinske odprave ponujali čim boljšo strokovno zdravstveno oskrbo na tamkajšnji kliniki, ki jo bodo dopolnjevali z obiski odročnih vasi.

»Naše delovanje bo zajemalo zobozdravstveno oskrbo, manjše kirurške posege, oskrbo kroničnih ran, testiranje in zdravljenje nalezljivih bolezni, krvne preiskave, vodenje kroničnih bolezni ter ginekološko in porodniško obravnavo. Hkrati pa si želimo ozaveščati o pomembnosti higiene, ustnega zdravja, zaščite pred nalezljivimi boleznimi in uravnotežene prehrane,« pojasnjujejo študentje. Zanje bo vse to neprecenljiv vir znanja in izkušenj, s katerimi bodo tudi bogatili slovensko znanje tropske in potovalne medicine. »Globalizacija in neomejene možnosti potovanj so skrčile naš planet v svetovno vas. Tako se zemljevid bolezni z migracijo ljudi in živali izrisuje vsak dan znova in že jutri lahko na vrata slovenskega zdravnika potrka popotnik, ki je še pred 15 urami opazoval živali v podsaharski Afriki, pil vodo iz porečja ledenikov andskega gorovja ali pa plaval med koralnimi grebeni Avstralije.«

Dresi slovenskih športnikov bodo na dražbi ves prihodnji teden.

Kos bodo vsem nalogam

Horvatova bi, če bi se morala opisati, izbrala besedo učinkovitost, saj vedno hitro poprime za delo in ga v zares kratkem času več kot odlično opravi. Besedo iznajdljivost, ker ima najraje nepredvidljive situacije, ki zahtevajo hitro ukrepanje, bi izbrala Šarlahova. Mervičeva zase pravi, da je vsestranska, saj se odlično znajde v katerem koli delu in okoliščini, poleg tega s svojo primorsko simpatičnostjo vedno očara paciente in z njimi ustvari dober odnos. Nečemer bi si izbral besedo natančnost. Za paciente si vedno vzame čas in se popolnoma posveti njihovim težavam. V humanitarno-medicinski odpravi ne bo imel v rokah le dirigentske palice, ampak bo tudi skrbel za najmlajše prebivalce in reševanje zagat na področju interne medicine.

Četverica bo v Ugandi zagotovo kos vsem zastavljenim nalogam. A ker izpeljava tovrstnih projektov temelji na prostovoljstvu in dobrosrčnih donacijah za nakup zdravil, sanitetnega materiala in druge medicinske opreme za oskrbo tamkajšnjih prebivalcev, so se štirje študentje na vse dobre ljudi obrnili s prav posebno prošnjo: organizirali so akcijo zbiranja sredstev. Če želijo uresničiti vse, kar so si zadali, bi potrebovali vsaj 15.000 evrov.

Večino tega denarja bodo namenili za zdravila in medicinski material (6000 evrov), za prevoze pacientov in hospitalizacije (2000 evrov), sanacijo in skrb za kliniko (1000 evrov) ter cepljenja in antimalarično zaščito (1500 evrov). S preostalimi 4500 evri bodo pokrili potne stroške in zavarovanja, stroške bivanja za obdobje treh mesecev, donacije in pomoč za sirotišnice ter nepredvidene stroške. »Če zbranih sredstev ne bi porabili, jih bomo predali naslednji odpravi,« pravijo študentje. Pa tudi, da Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani zagotavlja, da je zbran denar porabljen izključno za namene humanitarno-medicinske odprave.

Več dresov so prispevali tudi košarkarji.

Drese podarile največje zvezde

Od ponedeljka, 20. novembra, pa vse do nedelje, 26. novembra, bo ob pomoči znanih slovenskih športnikov na facebook strani Humanitarno-medicinska odprava Uganda april 2024 potekala dobrodelna dražba športnih dresov. »Na voljo bodo zbirateljski kosi iz širokega nabora športnih panog. Vse od belih strmin pa do košarkarskih in nogometnih igrišč ter ne nazadnje do kolesarskih stez, kjer nas je podprl tudi Primož Roglič,« so izjemno veseli sodelovanja športnih zvezd. Poleg Rogliča so se med drugimi odzvali smučarski skakalci Žiga Jelar, Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen, Peter in Cene Prevc, ki so podpisali startno številko iz svetovnega prvenstva v Planici. Naši orli so tam postali svetovni ekipni prvaki na veliki skakalnici, svetovni prvak pa je med posamezniki postal Zajc.

Svoja podpisana dresa sta podarila tudi Gloria Kotnik in Tim Mastnak, oba prejemnika olimpijskih medalj iz Pekinga, pa tudi motokrosist Jan Pancar, ki je podaril podpisan dres, v katerem je dosegel odlične rezultate v razredu MX2. Dres s podpisi odbojkarskih reprezentantov, ki so osvojili kar tri medalje na zadnjih evropskih prvenstvih, pa je podaril Jan Kozamernik. Na svoj račun bodo prišli tudi nogometni navdušenci: Jan Mlakar je podaril reprezentančni dres s kvalifikacij za evropsko prvenstvo, Mustafa Nukić podpisan dres iz NK Bravo ter Jaka Bijol podpisan dres iz italijanskega kluba Udinese.