Z bolnim otrokom pred zaprto urgenco

V soboto proti večeru se je pred Zdravstvenim domom (ZD) Sevnica odvijala prava drama. »Prišla sem z vrta in slišala cviljenje gum na bližnjem križišču. Kdo, za vraga, tako nori, sem razmišljala,« pripoveduje stanovalka bloka neposredno ob zdravstvenem domu. »Nato je avto z veliko hitrostjo zapeljal pred vhod nujne medicinske pomoči (NMP), iz avta je skočil moški in tekel proti urgenci. Panično je tolkel po vratih in oknih, zatem je iz avta že prišla ženska z negibnim malčkom v naročju,« pripoveduje očividka. Toda na urgenci se ni nihče odzval in vrata se niso odprla. ...