Vučić v Sloveniji: poglejte, kaj je napisal, kako se ima (FOTO)

Na Brdu pri Kranju se je dopoldne začel vrh pobude Brdo-Brioni. Na srečanje so prišli voditelji vseh držav, ki sodelujejo v pobudi. Poleg gostiteljev, predsednikov Slovenije in Hrvaške, Boruta Pahorja in Zorana Milanovića, se ga udeležujejo predsedniki Albanije, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije ter člani predsedstva BiH.

Borut Pahor je k sebi stisnil kosovsko predsednico Vsojo Osmani. FOTO: Jure Eržen, Delo

Na instagramu se je že oglasil predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki je v svojem stilu napisal, kako se počuti na srečanju. »Sestanek v Sloveniji. Vse je super, menda se v kratkem vračam,« je zapisal ob fotografijah z Brda pri Kranju.

Svoje vtise iz Slovenije je delil tudi predsednik Črne gore Milo Đukanović, ki je objavil rokovanje in objem s Pahorjem. Srečal se je tudi s kosovsko predsednico Vjoso Osmani.

Veliko dobre volje in objemov je bilo videti tudi pri predsedniku Severne Makedonije Stevu Pendarovskem, ki je objavil fotografiji z gostiteljema.

FOTO: zaslonski posnetek

Srečanja so se udeležili tudi trije člani predsedstva BiH Željko Komšić, Milorad Dodik in Šefik Džaferović.

