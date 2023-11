Vsi so precenili težo: najbližje je bila ženska, ki je za nagrado dobila kračo

Pozimi in v hladnih dneh jeseni in spomladi je tradicionalna sezona domačih kolin. Nekoč so bile koline praznični dan v družini, tradicija pa počasi izumira, a se izročilo ohranja še danes, čeprav se je odnos do njih in mesa močno spremenil. Pri ohranjanju tega običaja ima svoj delež tudi Planinsko društvo Tabor, ki na svoji planinski postojanki, Zajčevi koči pod Krvavico, že od leta 1999 v mesecu novembru organizira domači praznik kolin in s tem ohranja običaj, ki je bil nekoč prisoten na podeželju v vseh delih Slovenije.

Del planincev v akciji FOTO: Darko Naraglav

Padajo tudi stave

Taborski planinci, ki so eno od planinskih društev v Spodnji Savinjski dolini, in preostali, ki sodelujejo pri ohranjanju tega običaja, se s tem ubadajo kar nekaj dni. Najprej gredo izbrat prašiča h kmetu v vasi, da jim ga bo prodal za ta namen. Običajno je to kakšne tri dni prej. Ob izbiranju je tudi veselo, hkrati pa ne manjka dobrot, ki jih pripravi gospodar kmetije ob prodaji. Po tradiciji pobirajo stave, kako težek je prašič, rezultati pa so znani na dan kolin, ko ga stehtajo.

Matjaž Lesjak, lastnik gostinstva Lesjak, praži zelje. FOTO: Darko Naraglav

»Letos smo začeli že v torek, 14. novembra, z ogledom prašiča pri rejcu Marjanu Žilniku in pobiranjem stav. Zaklali smo ga včeraj popoldne, danes pa smo zaradi želje obiskovalcev, da bi koline imeli že za kosilo, opravili še vse preostalo, vključno z izdelavo klobas, krvavic in pečenic. Te bodo poleg pečenke in zelja zagotovo šle v slast,« z nasmehom pove Peter Marko, predsednik Planinskega društva Tabor, ob našem obisku v koči, kjer ravno končujejo izdelavo pečenic, v kuhinji pa je že vse pripravljeno za začetek praženja zelja in pečenja.

Letos smo vse skupaj malce spremenili, saj smo večino dela po zakolu opravili že v dolini.

»Letos smo vse skupaj malce spremenili, saj smo večino dela po zakolu opravili že v dolini, meso pa pripeljali h koči, kjer smo se lotili izdelave klobas. Poleg mene so trenutno v ekipi še glavni mesar Janko Kobale, Stanko Križanec, Milena Lenko, Brigita Juhart, Janez Miklavc, Uroš Zorenč, Matjaž Lesjak in Marica Miklavc,« nam pove predsednik planinskega društva in nato razloži, kako je potekalo letošnje ocenjevanje teže prašiča.

Zajčeva koča taborskih planincev na dan kolin FOTO: Darko Naraglav

»Tokrat nismo bili najbolj uspešni, saj smo vsi precenili njegovo težo. Najbolje se je odrezala Vanja Lednik, hčerka rejca prašiča, ki je le za sedem kilogramov zgrešila njegovo dejansko težo 155 kilogramov. Nagrada za najboljši približek je, kot običajno, zadnja krača, kdor najbolj zgreši, pa dobi njegov rep,« še pove Peter Marko in v kuhinjo odnese pečenice. V zraku je pravi vonj po kolinah, ki so kulinarično razvajale obiskovalce tistega popoldneva in zvečer, kot jih bodo tudi na jutrišnjo nedeljo, ko si bodo nekateri privoščili kosilo v planinski koči pod impozantno Krvavico.

Ekipa članov planinskega društva FOTO: Darko Naraglav

Sicer pa koline pri Zajčevi koči niso edini kulinarični dogodek, saj imajo poleti Zajčeve dneve, na katerih je glavni pečen ali ocvrt zajec oziroma kunec s krompirjevo solato.