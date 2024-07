Vsi si želijo Agrino medaljo

Čeprav je do 62. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo med 24. in 29. avgustom, še nekaj časa, so opravili štiri ocenjevanja kakovosti, in sicer mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, sokov, brezalkoholnih pijač in embalirane vode ter embalaže. Skupno 32 strokovnjakov za različna področja je ocenilo kar 789 izdelkov, ki jih je v Gornjo Radgono poslalo 110 izdelovalcev in prijaviteljev, kakovost pa je bila, kot pravijo, nadpovprečna.

Podelili so 35 šampionov, na stotine velikih zlatih, zlatih, srebrnih in bronastih kolajn ter nominirali pet kandidatov za 40. slovenskega oskarja za embalažo. Po besedah izvršnega direktorja Pomurskega sejma Borisa Erjavca so ocenjevanja kakovosti pomembno tržno orodje, ki pomaga pri dvigu kakovosti izdelkov, izdelki, označeni z medaljo ocenjevanja, pa prinašajo še boljšo promocijo na trgovskih policah. »Seveda smo zadovoljni, da na ocenjevanjih sodelujejo večja priznana živilska podjetja, a tudi, da se vsako leto pojavlja vse več manjših proizvajalcev, ki se s kakovostjo svojih izdelkov že lahko kosajo z velikimi. Vsako leto opažamo tudi veliko zanimivih, inovativnih izdelkov, ki so prihodnost naše in globalne živilske industrije,« je povedal Erjavec.

Podelili so kar 44 šampionov! FOTO: Oste Bakal

1928 mlekarna s tradicijo

Na 45. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov je sodelovalo, denimo, 44 podjetij iz Slovenije in Hrvaške s 505 izdelki. Podelili so 23 šampionov.

Komisija je opozorila tudi na nekatere pomanjkljivosti. »Najpogostejše napake so bile pri funkcionalnosti embalaže in možnosti enostavnega odpiranja, pojavljale so se napake pri kakovosti presnega izdelka s povečano izcejo ali večjimi kosi mesa, pri mesnih pripravkih je bila ponekod prisotna previsoka slanost in neharmoničnost vonja in arome,« je povedala članica ocenjevalne komisije Tatjana Šubic.

Šampionov kakovosti je bilo skoraj 4 odstotke. Zlato medaljo za tržno ponudbo je prejelo 54 izdelkov (40 odstotkov), srebrno 64 izdelkov (48 odstotkov) in bronasto medaljo 11 izdelkov (8 odstotkov). »V splošnem pa lahko vseeno zaključimo, da je bila kakovost velike večine ocenjenih izdelkov nadpovprečna. Več kot 80 odstotkov vzorcev je bilo sicer iz skupine oblikovano in začinjeno presno meso, mešanice mariniranih koščkov mesa (predvsem piščančjega), čevapčiči, pleskavice, burgerji, zorjeno goveje meso. Omenjena skupina je prejela 3 šampione in 48 zlatih medalj,« je dejala predsednica komisije Mateja Lušnic Polak.

Ocenjevalne komisije z izvršnim direktorjem Pomurskega sejma Borisom Erjavcem na čelu so potrdile kakovost živilskih izdelkov. FOTO: Oste Bakal

Vsako leto opažamo tudi veliko zanimivih, inovativnih izdelkov, ki so prihodnost naše in globalne živilske industrije.

Na 38. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov je sodelovalo 26 podjetij iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije s 174 izdelki, ocenjevalna komisija je mednje podelila 10 šampionov. Posebno priznanje za doseženo izjemo kakovost so soglasno podelili celotnemu programu ocenjenih izdelkov proizvajalca Kärntnermilch iz Avstrije. Mlekarna, ki se ponaša s skoraj 100-letno tradicijo (ustanovljena je bila 1928), je s svojimi izdelki trenutno vodilna na koroškem tržišču. Dolgoletna tradicija ni uspavala mlekarne oziroma njenih mlekarjev. Ni jim izpod časti, da kljub tradiciji še vedno preverjajo kakovost svojih izdelkov na tako priznanih ocenjevanjih, kot je Agra.

Vse več sladoledov

Organizatorje je še posebno razveselila redna prisotnost izdelkov, ki že vrsto let dokazujejo konstantno visoko kakovost, kar potrjuje željo proizvajalcev po vzdrževanju stalne kakovosti ter hkrati njeno potrditev na mednarodnem nivoju. Pa vendar se že obstoječi družini mleka in mlečnih izdelkov pridružujejo vedno novi in novi izdelki, predvsem malih proizvajalcev, ki želijo na tak način pridobiti informacije, kje kotira kakovost njihovih izdelkov oziroma kje je še prostor za morebitne izboljšave. »Že četrto leto zapored je vse večji delež vzorcev iz skupine sladoledov in zamrznjenih desertov, saj so tudi letos ti izdelki predstavljali približno tretjino izdelkov,« je poudarila Andreja Čanžek Majhenič, predsednica ocenjevalne komisije.

Brez skrbi, ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme še pride na vrsto! FOTO: Tadej Regent

Ocenjevanja kakovosti so pomembno tržno orodje, ki pomaga pri dvigu kakovosti izdelkov.

Komisija je ocenila tudi sokove, brezalkoholne pijače in embalirane vode. Sodelovalo je 32 podjetij iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske s 97 izdelki, podelili so dva šampiona, oba so za rastlinska napitka prejele Pomurske mlekarne.

Pred sejmom Agra bodo na Pomurskem sejmu izpeljali še ocenjevanja vin in biovin, medenih pijač, medu ter kmetijske mehanizacije in opreme.