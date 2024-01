Vsi bi plezali kot Janja Garnbret (FOTO)

V Slovenski Bistrici so se razveselili odprtja največjega plezalnega centra pri nas. Obiskalo ga je že veliko plezalcev, od najmlajših navdušencev do profesionalcev. Še posebno pa so ponosni na obisk naše olimpijske prvakinje, najboljše plezalke ta hip, Korošice Janje Garnbret.

»Odprtja se žal ni mogla udeležiti, smo jo pa zato gostili pozneje, ko se je družila s številnimi otroki, ki so tudi sicer njeni največji oboževalci. Seveda pa je z njimi tudi plezala,« pove vodja Plezalnega centra (PC) Ursula Pipenbaher.

Janja Garnbret je vpričo številnih mladih navdušencev tudi sama preizkusila stene. FOTO: Arhiv PC

Dolga tradicija

Center je v lasti občine, upravlja ga Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, najemnik pa je Alpinistični klub Impol. Alpinizem ima namreč v Slovenski Bistrici dolgo tradicijo, saj so prvi alpinistični odsek po do zdaj znanih podatkih tam ustanovili že leta 1949. Klub šteje več kot 350 članov, plezalno šolo obiskuje več kot 250 otrok. Številka pa se še povečuje.

»In zelo smo veseli, da se otroci odločajo za plezanje, saj gre za rekreacijo, ki je izjemno priporočljiva za njihov razvoj, pri odraslih pa ohranja elastičnost in fleksibilnost telesa. Najbrž ga ne uvrščajo zaman med najhitreje rastoče športe na svetu. Zdaj ko imamo na voljo tako lep in moderen center, pa je ukvarjanje s plezanjem pravi užitek,« pravi Pipenbaherjeva. »Pred letom dni smo pozimi gledali, kako naš center počasi raste. Spomladi so že stale prve stene, gledali smo tudi, kako so vanje vijačili prve grife. Super je, ponosni smo na to pridobitev,« nam je dejal starejši Bistričan, ki se je udeležil tudi odprtja.

Ožja ekipa zaposlenih z vodjo Ursulo Pipenbaher FOTO: Nino Verdnik

Sicer pa so v Plezalnem centru trenutno zaposleni trije, ki jim pri delu pomagajo številni pogodbeniki in prostovoljci, vsi z večletnimi plezalnimi izkušnjami in znanjem. Projekt je stal 5,2 milijona evrov, od tega je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo 2,4 milijona evrov, preostanek je financirala občina Slovenska Bistrica.

Center je imeniten in zagotovo bom tudi jaz tu opravila kakšen trening.

»Imamo 3200 kvadratnih metrov zunanjih in notranjih plezalnih površin, od tega 1200 kvadratnih metrov nizkih sten ali balvanov, kjer se pleza prosto brez vrvi do štiri metre v višino, in kar 2000 kvadratnih metrov visokih sten, ki merijo v višino od devet do 17 metrov in na katerih se pleza z vrvjo,« razloži Pipenbaherjeva. In doda, da je PC namenjen tako začetnikom v tem čudovitem športu kot tistim, ki se prvič udeležujejo tečajev in vadb, pa tudi profesionalcem, kot je denimo naša slovenska reprezentanca v športnem plezanju,« še pravi Pipenbaherjeva.

Zunanja stena FOTO: Samo Mikulič

»Med 165 smermi lahko vsak najde nekaj zase, od previsov do plat, od ocene 3 za začetnike do 8c+ za najboljše. Zunaj sta na voljo dve smeri za hitrostno plezanje ter rekreativna stena za vse, ki šele pridobivajo izkušnje. Za balvanske navdušence pa je na voljo dovolj tovrstnih plezalnih površin, od označenih problemov do dveh nastavljivih sistemskih sten.«

Med 165 smermi lahko vsak najde nekaj zase.

Stena je prepričala tudi plezalca Žana Janežiča. FOTO: Plezalni Center

Prvi s kilter steno

Prav tako se ponašajo z otroškim plezalnim kotičkom Brlog, v katerem prve plezalne stopinje naredijo že otroci od drugega leta starosti naprej. »Imamo tudi gibalnico – večnamensko dvorano, v kateri izvajamo jogo, razgibalne vaje, poligone za otroške rojstne dneve, predavanja, vezana na alpinizem ter športno plezanje, ter razna srečanja. In s še eno posebnostjo se lahko pohvalimo. Smo prvi v Sloveniji, ki imamo kilter steno (Kilter board), posebno sistemsko steno, s katero se povežeš prek aplikacije, s pomočjo katere imaš dostop do neomejenega števila plezalnih smeri po vsem svetu, ki se ti osvetlijo na steni. Izbereš tisto, ki jo želiš plezati, in nato plezaš po označenih – osvetljenih oprimkih in stopih,« razloži Pipenbaherjeva. Postaviti pa nameravajo še manjši fitnes za dodatne treninge plezalcev in vseh, ki bodo želeli izboljšati svojo moč in okrepiti telo.

V centru in okolici je vse od odprtja živahno. »Tudi jaz si želim nekoč plezati kot Janja Garnbret,« nam pove petletna deklica, ki si je z očetom prišla zgolj ogledat, kakšne stene imajo. Izkušenj še nima, se pa namerava še letos vpisati v plezalni krožek.

5,2 milijona evrov je stal projekt.

Ponos Slovenske Bistrice FOTO: Urban Zagoršek

»Center je imeniten in zagotovo bom tudi jaz tu opravila kakšen trening. Stena je primerna tudi za državna prvenstva in menim, da se bo tukaj zvrstilo veliko tovrstnih večjih dogodkov,« je ob obisku polaskala Garnbretova. »Vsaka takšna pridobitev je dobrodošla tako za rekreativce kot vrhunske plezalce in tekmovalce. Ta center je res perfekten in mislim, da ga bomo tudi mi z Janjo izkoristili za kak trening. Še zlasti zunanja stena je videti fantastična za trening težavnosti,« pa je centru ob prvem obisku polaskal Roman Krajnik, trener Garnbretove.

Center je urejen tudi v skladu s priporočili Mednarodne zveze za športno plezanje, ki ustreza standardom za izvedbo tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na najvišji ravni in bo lahko zadovoljil potrebe tako rekreativnih kot tudi športnih in profesionalnih plezalcev. »Za to pridobitev smo izjemno hvaležni našem županu Ivanu Žagarju, saj center presega občinske meje. K nam namreč prihajajo obiskovalci iz celotne štajerske regije ter širše, pa tudi tujci iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Češke in Italije,« strne Ursula Pipenbaher.