Vse več neprijavljenih avtomobilističnih srečanj: hitre in objestne bo nadzorovala policija

V tem mesecu je na plan izbruhnila nenavadna navada sodobne mladine, ki se ob koncih tednov tudi sicer druži po nakupovalnih središčih. Nevarno obliko zabave, ki po doslej znanih podatkih pri nas k sreči še ni terjala hujših ali smrtnih poškodb, predstavljajo srečanja voznikov predelanih oziroma športnih vozil (ter kakšnega starodobnika vmes), ki se postavljajo ter svoje jeklene konjičke preizkušajo po garažnih hišah ter parkiriščih trgovskih centrov. Slednji imajo res večje zaplate asfalta – a te niso namenjene dirkanju.

Glavna značilnost teh srečanj je, da niso prijavljena. Glas o njih se širi predvsem prek družabnih omrežij oziroma ljubiteljev tovrstnega šopirjenja po vsej Sloveniji pa tudi širše: »Pridružili se nam bodo tudi sosedje iz Avstrije,« je denimo klical oglas za t. i. car meet, torej srečanje avtomobilov v Murski Soboti.

Srečanja so začeli redno obiskovati tudi policisti, predvsem pa tehnično pregledovati avtomobile, ki so predmet občudovanja ali zbirka prometnih prekrškov in nepravilnosti. Na zadnjem srečanju v prekmurski prestolnici 28. januarja je policija zaznala 28 kršitev prometnih zakonov, iz prometa so izločili šest vozil.

Javnost je bila zgrožena nad posnetki iz ljubljanske Supernove, ki so nastali prvo soboto tega meseca. V parkirni hiši, še med obratovalnim časom tamkajšnjih trgovin, je »več sto ljudi opazovalo objestno vožnjo z osebnimi vozili in s svojo prisotnostjo oviralo uporabo garažne hiše«, je kasneje poročala policija: »Veliko oseb je bilo po videzu mladoletnih in bi uporaba sile zoper množico, še posebej zoper mladoletne osebe, lahko povzročila hujše neželene posledice,« je kasneje svoje delovanje opisala policija.

Mladi so resda bili objestni, kar sami so se snemali in objavljali dogajanje na tiktoku ter instagramu (kjer si jih je s posebno pozornostjo ogledala policija) – a resnično agresivni ali popadljivi niso bili. Voznik, ki je trčil v železne stebričke in še betonski steber, k sreči ni bil poškodovan.

Organizatorji občasno ponesrečeno provocirajo policijo, po ljubljanskih dogodkih je vrag odnesel šalo. FOTO: družabna omrežja

Naslednjo soboto, devetega marca, se je kakšnih 50 avtomobilov neprijavljeno srečalo v Velenjki, kakšnih sto oseb je doživelo policijski nadzor, odvzeli so dve vozili: »S prisotnostjo na kraju smo preprečili hujše kršitve. Glede organizatorjev shoda nadaljujemo zbiranje obvestil,« je poročala Milena Trbulin s celjske policijske uprave.

Tretjo soboto v mesecu so se dobili v Mariboru, tamkajšnja policijska uprava je dan prej opozorila kot pred kakšnim nogometnim derbijem: »Danes popoldne bomo v okolici Tezna v Mariboru uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje,« so najavili in še: »Na kraju oziroma na parkirišču, kjer naj bi potekala neprijavljena prireditev srečanja ljubiteljev predelanih športnih vozil, bomo izvajali naloge s ciljem preprečitve kršitev javnega reda in miru ter nastanka morebitnih prometnih dogodkov, ki bi lahko ogrozili prisotne udeležence.«

Sindikat za višje kazni

Mladi navdušenci nad vonjem bencina, zavirajočih gum in lastnega testosterona se požvižgajo na najave in prepovedi: »V poostrenem nadzoru na kraju neprijavljenega zbiranja in na cestah v neposredni bližini smo ugotovili 35 kršitev cestnoprometnih predpisov, pri čemer smo dve vozili izločili iz cestnega prometa in jima odvzeli registrske tablice, ter eno kršitev zakona o tujcih,« se je glasila zaključna evidenca, ki jo je javnosti posredovala Anita Kovačič Čelofiga z mariborske policijske uprave.

Policisti so ta mesec na neprijavljenih srečanjih zasegli po dva avta v Mariboru in Velenju ter razdelili nekaj deset kazni. FOTO: Sternad Gabrijel/PU Maribor

S policijskih vrst je celo prišel predlog sprememb zakona cestnih pravil, katerimi želijo zaščititi policiste in druge udeležence v prometu. Sindikat policistov Slovenije (SPS) predlaga višje globe za neupoštevanje policijskih signalov in navodil v prometu nasploh: »Z zaskrbljenostjo opazujemo poročanja o dirkanju objestnih voznikov in drugih oblikah deviantnega obnašanja voznikov v cestnem prometu, ki se očitno po zgledu dogodkov, objavljenih na spletnih platformah, vse pogosteje pojavljajo tudi pri nas,« je opozoril Sebastjan Korošec, generalni sekretar SPS.

»Zaradi par posameznikov se spravljate na vse ljubitelje avtov,« je policiji pod najavo snemanja v Mariboru zapisala ena izmed ljubiteljic car meetov. Večina srečanj pri nas je organiziranih po pravilih. »Gre za prijavljen meet. Kršitelje (driftanje ipd.) bo organizator posredoval policiji,« so vnaprej opozorili organizatorji prihajajočega legalnega srečanja sredi aprila v Izoli. Glede na to, da policija spremlja neprijavljena srečanja po vsej Sloveniji, bodo očitno mladi postavljači še naprej plačevali kazni za nepravilnosti in kršitve – če pa bodo kazni kmalu višje, bo špas še krajši.