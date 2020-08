Vse, kar morate vedeti ob prihodu iz Hrvaške, če vas doleti ta ukrep

Izrekli za 30 tisočakov globe



Zdravstveni inšpektorji so do zdaj opravili okoli 17.000 nadzorov nad spoštovanjem odločb o karanteni. ​Predvidena kazen po zakonu o nalezljivih boleznih za kršitelje karantene znaša od 400 do 4.000 evrov. Zaradi ugotovljenih neskladnosti so izrekli več kot 70 glob v skupnem znesku okrog 30 tisoč evrov.



Nadzor odločb o karanteni bodo izvajali še naprej, poudarek pa bo na nadzoru oseb iz starostne skupine od 15 do 35 let, napovedujejo.

Ostanite doma

Ne odhajajte od doma (ne zapuščajte svojega doma, ne hodite v službo, trgovino ali druge ustanove, ne uporabljajte javnega prevoza ali taksijev).

Izogibajte se stikom z drugimi in ne sprejemajte obiskov v vašem domu.

Za osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, velja, da upoštevajo priporočila socialnega distanciranja. Socialno distanciranje pomeni, naj osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu, upoštevajo navodila, da se brez potrebe ne družijo z osebami zunaj skupnega gospodinjstva, pazijo na razdaljo 1,5 metra, v trgovino gredo čim manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi, kar največ poskusijo opraviti prek spletnih strani. Tisti, ki ne morejo dela opravljati od doma, lahko hodijo v službo, vendar naj se čim bolj pozorno samoopazujejo in prenehajo delati ob pojavu bolezenskih težav. Osebe naj bodo pozorne glede higiene. Osebam, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda gibanja.

Spremljajte svoje zdravstveno stanje

Če se pri vas v tem obdobju pojavijo znaki okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugi bolezenski znaki, pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte, da ste v karanteni.

Zdravstveni delavci vam bodo dali navodila, ali je potreben obisk zdravnika. Prejeli boste tudi dodatna navodila, kako se odpravite na pot, kako si namestiti masko, kdaj se zglasite v zdravstveni ustanovi, kateri vhod uporabite ipd.

V primeru, ko morate sami na pot do vstopne točke zdravstvenega doma, ne uporabljajte javnega prevoza, sistema souporabe avtomobilov ali taksijev.

Zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin

Za zagotavljanje osnovnih živil in higienskih potrebščin se s svojci, sosedi ali prijatelji dogovorite, da vam jih priskrbijo in dostavijo na dom. Pri dostavi naj v vaš dom ne vstopajo, ampak naj potrebščine pustijo pred vhodnimi vrati in vas o tem obvestijo po domofonu ali telefonu. Za zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin se lahko obrnete na lokalno skupnost (na primer lokalna izpostava Rdečega križa, prostovoljci itd).

Priporočajo uporabo alternativnih metod nakupovanja, kot sta spletna prodaja in dostava na varen način, pri čemer dostavljavec ne vstopa v vaš dom in vam dostavi paket pred vhodna vrata.

Omejite stike z bolnikom in ostalimi člani skupnega gospodinjstva

Kolikor je mogoče, omejite stike z bolnikom oziroma bolnimi osebami v vašem gospodinjstvu.

Z vsemi osebami skupnega gospodinjstva vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Zdrave osebe se ne zadržujte v istih prostorih kot bolnik oziroma bolni člani gospodinjstva. Če je mogoče, uporabljajte svoje prostore, ki so ločeni od prostorov, v katerih se zadržuje bolnik oziroma bolni člani gospodinjstva. Spite v ločenem prostoru, če je to mogoče.

Zdrave osebe uporabljajte ločeno kopalnico kot bolnik oziroma bolni člani gospodinjstva. Če nimate te možnosti, naj kopalnico za tuširanje/kopanje najprej uporabijo zdrave osebe in na koncu bolnik oziroma bolne osebe. Če eno kopalnico uporablja več članov skupnega gospodinjstva, uporabljajte kopalnico posamično. Po uporabi kopalnice naj vsaka oseba počisti površine s čistili, ki jih imate doma.

Pri uporabi kuhinje se zdrave osebe izogibajte stikov z bolnikom oziroma bolnimi člani gospodinjstva in se tam ne zadržujte hkrati z njimi. Obroke hrane uživajte ločeno, in sicer najprej zdravi člani gospodinjstva in nato bolnik oziroma bolni člani gospodinjstva, ki naj vstopajo v kuhinjo šele takrat, ko so ostali člani že pojedli svoj obrok. Pred pripravo hrane in pred jedjo si skrbno umijte roke. Pomembno je, da vsakič počistite za sabo, tako površine, ki ste se jih dotikali, kot tudi posodo in pribor, ki ste jih uporabljali. Uporabljajte svoj jedilni pribor in ločeno shranjujte svojo kuhinjsko krpo.

Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za pet do deset minut večkrat na dan.

Skrb za duševno zdravje

Poskusite se osredotočiti na stvari, ki jih lahko nadzorujete, npr. svoje vedenje, s kom govorite, od koga dobivate informacije.

V času karantene se zamotite s prijetnimi aktivnostmi. Čas si lahko krajšate z vajami za fizično aktivnost, s kuhanjem, z branjem, učenjem prek spleta, gledanjem filmov ipd.

Kljub osamitvi ostanite povezani z drugimi ljudmi, še posebej če živite sami. Priskrbite si podporo prijateljev, družine in drugih. Poskusite ostati v stiku z njimi po telefonu, po pošti ali spletu. Dajte jim vedeti, da želite ostati povezani, in naj to postane vaša dnevna rutina. To je pomembno za vaše duševno počutje. Morda vam bo koristilo, če z njimi delite, kako se počutite, in morda bo to koristilo tudi njim.

Ravnanje s hišnimi ljubljenčki

Za hišne ljubljenčke v domačem okolju naj poskrbijo zdravi člani skupnega gospodinjstva, če je mogoče. Pred ukvarjanjem z živaljo in po njem si umijte roke. Za sprehajanje psa se dogovorite z osebami zunaj vašega gospodinjstva (npr. s svojci, sosedi, prijatelji), ki si naj pred interakcijo z živaljo in po njej umijejo roke.

Upoštevajte higieno rok

Pogosto si umivajte roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke.

Ne dotikajte se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.

Ne delite svojih osebnih in higienskih predmetov z drugimi

Uporabljajte svoj jedilni pribor, higienske pripomočke, perilo in brisače ter jih ne delite z drugimi.

Po uporabi osebne in higienske predmete očistite in jih shranjujte ločeno od ostalih.

Čiščenje in ravnanje z odpadki

Za čiščenje površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva.

Večkrat očistite površine, ki se jih pogosto dotikate (npr. kljuke, mize, kuhinjski pult, nočne omarice, straniščno školjko, pipe umivalnikov, telefoni, tipkovnice ipd.).

Osebne odpadke (npr. uporabljene robčke) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč ne tlačite in se odpadkov po odlaganju v vrečo ne dotikajte več. To vrečo nato namestite v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežite. Vrečo je treba postaviti ločeno od ostalih odpadkov (npr. v predprostor, na balkon, na teraso). Shranjena mora biti na varnem mestu, zaščitena pred otroki in živalmi. To vrečo ločeno hranite vsaj 72 ur, preden jo odložite v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov).

Ostale gospodinjske odpadke zavrzite kot običajno.

Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si temeljito umijte roke z milom ter vodo.

KDAJ JE KONEC KARANTENE?

Karantena traja 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z bolnikom s covidom 19 oziroma 14 dni od prihoda v Slovenijo (za osebe, ki jim je bila odrejena karantena ob vstopu v Slovenijo).

Ob morebitnem testiranju na sars-cov-2 med karanteno se kljub negativnemu izvidu ta ne prekine oziroma se trajanje karantene ne skrajša.

Če boste v času 14-dnevne karantene brez zdravstvenih težav, lahko po koncu začnete opravljati običajne aktivnosti ob upoštevanju priporočil zdravstvene stroke in odlokov. Testiranje po koncu karantene ni potrebno.

Tudi po prenehanju karantene še naprej upoštevajte pravilno higieno kašlja in si še naprej pogosto umivajte roke.

Spremljajte situacijo v Sloveniji in upoštevajte ukrepe in navodila strokovnjakov (pristojnih inštitucij).

Od polnoči je Hrvaška na slovenskem rdečem seznamu držav, po vrnitvi iz katerih je (ob nekaterih izjemah) treba v 14-dnevno karanteno. Slovenci, ki še dopustujejo na Hrvaškem, bodo imeli do vključno ponedeljka čas za vrnitev v domovino, preden bo uvedena karantena.Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.Karantenske odločbe torej vročajo policisti, njihovo izpolnjevanje pa preverjajo zdravstveni inšpektorji, včasih tudi ob prisotnosti policije, ki je tam kot pomoč pri varovanju inšpektorjev in inšpektoric.Če boste po izteku roka prišli iz Hrvaške in niste med izjemami, boste prejeli odločbo o 14-dnevni karanteni. Kaj to pomeni, piše v odločbi, Nijz pa je objavil priporočila osebam, ki jim je bila odrejena karantena.V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid 19. Prav tako mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene odločbo posredovati delodajalcu.