Vrtec prvi varuh vodne knjižnice (FOTO)

Praznovanje svetovnega dneva voda z najmlajšimi je najlepši zgled, da je prav vsaka, tudi najmanjša sprememba pomembna za skupno prihodnost in ohranjanje narave, ugotavljajo pri Javnem komunalnem podjetju Žalec, kjer so združili moči z Vrtcem Tabor. Še posebno so se izkazali strokovni delavci vrtca, ki so za otroke pripravili številne zanimive dejavnosti.

Spoznali čistilno napravo

V goste so povabili Ireno Režek, umetniško ustvarjalko, ilustratorko in avtorico animiranih filmov, ki je nastopila s svojo poučno slikanico Vodna Vila in čistilčki, s katero želi najmlajšim generacijam približati vznemirljiv in skrivnostni svet živih bitij, ki na čistilni napravi sodelujejo pri čiščenju odpadne vode. Ta postopek je pomagala predstaviti tudi tehnologinja Martina Kostanjšek, ki je otroke že lani popeljala k bližnji čistilni napravi. Otroci so hiteli pripovedovati, kaj vse že vedo o pomenu vode in ravnanju z njo. In vedo ogromno! Gostji sta jih pritegnili vsaka po svoje – domišljijska literarna zgodba se je igrivo prepletla s prilagojeno stvarno razlago postopkov čiščenja, ob koncu srečanja pa so otroci tudi z gibalno ponazoritvijo naprav prikazali celotno pot vode na čistilni napravi.

Župan Marko Semprimožnik in direktor JKP Žalec Jani Primožič s škafom, v katerem bodo od vrtca do vrtca potovale knjige o vodi in njenem varovanju.

Enako živahno je bilo v drugih starostnih skupinah, saj so z vodo izvajali različne poskuse in jo spoznavali z vsemi čutili. Niso dihali pod vodo, ampak z njo: vanjo so pihali s slamicami, prali perilo in ga obešali, ugotavljali, kateri predmeti se potapljajo, kako se očisti voda skozi več plasti peska in še in še. Nad otroško vedoželjnostjo, znanjem in pozitivno naravnanostjo so bili navdušeni tudi gostje, ki so ugotavljali, da je bojazen glede naše prihodnosti odveč, saj bodo malčki in malčice že kmalu prizadevni varuhi vodne dediščine.

Prireditev je potekala na novem Jurijevem trgu pred cerkvijo sv. Jurija.

Po dejavnostih v posameznih oddelkih se je dogajanje nadaljevalo s prireditvijo na Jurijevem trgu, novem večnamenskem prostoru v središču Tabora ob cerkvi. Zbrane je pozdravil župan občine gostiteljice Marko Semprimožnik in spregovoril o pomenu vode za življenje ter obenem poudaril pomen trajnostnega upravljanja vodnih virov. V taborski občini so namreč pomembni viri pitne vode za več občin Spodnje Savinjske doline, zato se prav tam na pobudo Tee Finžgar Plavčak začenja projekt potujoče vodne knjižnice Savinjske kapljice. Ravnateljica Majda Pikl je izrazila ponos ob ekološki ozaveščenosti otrok in čestitala Vrtcu Tabor, ki je postal prvi varuh vodne knjižnice, še posebno pa ekološki koordinatorici v vrtcu Mateji Jezernik, začetni skrbnici te knjižnice, ki je tudi bdela nad izvedbo slavnostne prireditve.

Rjave kapljice zmotile modre

Direktor JKP Žalec Jani Primožič je poudaril osnovno poslanstvo podjetja ter izjemen pomen vrtca za razvoj trajnostnega odnosa do okolja: »Predšolsko obdobje postavlja prvi temelj, na katerem se oblikuje posameznikov vrednostni sistem. Je naš drobni kažipot, ki lahko z majhnimi stopinjami do velikih korakov popelje prihodnje generacije v boljši jutri.«

Ob koncu so pokazali medgeneracijsko združitev moči in sklenili krog z modrimi baloni, ki so predstavljali vodne kapljice.

Letošnje sporočilo svetovnega dneva voda prinaša zgodba o najmanjši ptici na svetu, kolibriju mavričnih barv, ki poskuša s kapljicami vode pogasiti požar. Šteje vsaka kaplja, vsaka sprememba, zato je najpomembneje, da vsak stori, kar lahko, saj lahko le s sodelovanjem okrepimo moči in pospešimo spremembe na bolje tako v domačem okolju kot globalno.

Otroci so se odžejali z vodo iz pitnika.

V sklepnem delu so pokazali medgeneracijsko združitev moči v prizadevanju za ohranitev naših voda – na trgu je nastal povezan krog otrok in odraslih z modrimi baloni kot vodnimi kapljicami. Zmotilo jih je nekaj rjavih, ki so jih otroci z zanosom izgnali iz vodnega kroga, saj so pomenili umazano vodo. Oni že vedo, kakšna je čista voda. Pomladno sonce in toplina nastopajočih sta dodobra ogrela vse sodelujoče, zato jih je zelo razveselila zadnja točka prireditve, odprtje pitnika. Sveža voda izpod bližnjih hribov se je prilegla vsem, zlasti otroci so se nemudoma zvrstili za požirke, vzorni mali zavezniki trajnosti s kozarci in stekleničkami od doma, drugi pa so vodno osvežitev spretno ulovili kar brez tega, z usti.

V vrtcu so pripravili številne zanimive dejavnosti.

Tako je tudi voda, ta neprecenljiva dobrina, sama najbolje potrdila, kar polaga na srce svetovni dan voda: za tako okusno vodo iz pipe se je vredno potruditi. Zdaj je ena zadnjih priložnosti, da postanemo glasniki in uresničevalci pozitivnih sprememb ter tudi v prihodnosti ohranimo samoumevnost pitja vode, je bilo na dlani sporočilo tokratnega dne.