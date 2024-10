Vremenska fronta povzročila nekaj nevšečnosti predvsem na zahodu Slovenije

Vremenska fronta z močnejšim deževjem, ki je v četrtek zvečer prizadela predvsem zahodni del Slovenije, je povzročila nekaj preglavic na območjih regijskih centrov uprave za zaščito in reševanje Postojna, Kranj, Ljubljana in Celje. Meteorna voda je poplavila večinoma kleti objektov, cesto in podvoz, v katerem je obtičalo osebno vozilo.

Zaradi razmočenega terena in sunkov močnega vetra se je podrlo drevo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Zabeležili so 14 dogodkov, na terenu je bilo 11 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Gasilci so izčrpavali vodo, izvajali protipoplavne ukrepe in odstranili podrto drevo.

Zjutraj še nekaj ploh predvsem na jugu

Danes zjutraj bo sicer v severni polovici Slovenije precej jasno, drugod bo nekaj več oblačnosti. Sprva bo še nekaj ploh predvsem na jugu. Ponekod po nižinah bo nastala kratkotrajna megla.

Čez dan bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu in vzhodu nastala kakšna ploha.

Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Kakšni so obeti?

V soboto bo pretežno jasno, le na Gorenjskem bo še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Tudi v nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo spet topleje, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).