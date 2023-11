Vremenoslovec Šter: Čaka nas veliko dežja, izjemna otoplitev in nato še sneg

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in je ponekod, tudi v notranjosti, zapadlo nekaj malega snega. Dan se bo nadaljeval z »veliko dežja,« napoveduje vremenoslovec Blaž Šter. Objavil je grafa, ki si ju lahko ogledate spodaj in kažeta, da bodo nad Slovenijo od danes do nedelje padavine.

Meja sneženja se bo od juga postopno dvigala in bo popoldne med 1500 in 2000 m nadmorske višine. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

FOTO: Arso

V zadnjih dvanajstih urah je zapadlo le za vzorec snega. Največ na Kredarici, in sicer 4 cm, na Voglu, Krvavcu, Blegošu in v Zgornji Sorici 3 cm, nekaj malega pa tudi v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Rogaški Slatini, kjer je zapadlo po centimeter snega. V Ljubljani je v zgodnjih jutranjih urah padal tudi ledeni dež, tako da obstaja možnost za nastanek poledice.

FOTO: Arso

Otoplitev bo izjemna

V petek bo še oblačno in deževno, več padavin bo na jugu in na zahodu. Šter napoveduje »izjemno otoplitev« ob morju in v Beli krajini, kjer bodo v petek blizu za december rekordne temperature. Na Obali bi se temperature lahko povzpele do 20 stopinj Celzija.

V soboto bo po večini snežilo

V soboto bo prišlo do hitre ohladitve in se bo meja sneženja od severa začela spuščati. Oblačno bo z rahlimi padavinami. Po nižinah v notranjosti bo po večini snežilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.