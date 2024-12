Vremenoslovci za nedeljo izdali oranžno opozorilo: poglejte, kje bo najhuje

Danes bo še delno jasno z zmerno oblačnostjo, ki bo proti večeru naraščala, v nedeljo bo oblačno po vsej Sloveniji. Vremenoslovci so za nedeljo izdali vremensko opozorilo, saj so od nedelje dopoldne do ponedeljka popoldne napovedani močni sunki burje.

Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo presegali hitrost 100 km/h.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

V notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo

V nedeljo dopoldan se bodo na Primorskem in ponekod na Gorenjskem začele pojavljati padavine, drugod bo še povečini suho. Popoldne se bodo padavine od juga nekoliko okrepile in do večera razširile nad večji del Slovenije.

Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo.

Največ snega, lahko od 10 do 20 centimetrov, bo predvidoma zapadlo na Kočevskem, nekaj manj, od 5 do 10 centimetrov, pa ponekod na Dolenjskem, Notranjskem in Gorenjskem. Predvsem v višjih legah bi lahko zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega.

Najnižje jutranje temperature bodo -2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.