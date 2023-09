Vremenoslovci spremenili napoved: to nas čaka danes

Zaradi pričakovanih nedeljskih krajevnih neviht je še v soboto svetilo rumeno opozorilo za severno in jugovzhodno Slovenijo (nevihte so se pričakovale od približno 14. do 21. ure. Rumeno opozorilo je bilo prižgano tudi za jugozahod države, vendar tam zaradi močnejšega vetra. Osrednja Slovenija je bila brez opozorila. A razmere so se očitno spremenile.

Kje sveti rumeno opozorilo

Rumeno opozorilo zaradi neviht po novem velja zgolj za vzhodno polovico države, brez osrednje Slovenije, je razvidno iz Arsove napovedi. Nevihte so možne predvsem od 14. do 21. ure.

Rumeno opozorilo za jugozahodno Slovenijo, ki je bilo prižgano zaradi vetra, je ugasnjeno.

Pod rumenim opozorilom vremenoslovci navajajo: »Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.«

V novi teden bomo vstopili nekoliko ohlajeni: čez dan bo od 20 do 23 stopinj, ob morju do 26. Čez teden bo sončno, temperature bodo nekoliko narasle. Čez dan bodo termometri kazali do 26 stopinj Celzija, na Obali tudi 30.

