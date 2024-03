Ta napoved vremenoslovcev vas bo razveselila

Pred nami je topel pomladni dan. Na spletni strani agencije za okolje napovedujejo, da bo danes sprva precej jasno, bolj oblačno bo predvsem na severozahodu. Popoldne bo tudi drugod občasno nekaj več oblačnosti, na območju zahodnih Julijskih Alp bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Ponekod bo pihal južni ali jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25, v severozahodnih krajih okoli 16 °C.

Ponoči pa vremenoslovci napovedujejo, da se bodo predvsem v severozahodnih krajih pojavile krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju do 14 °C.

V nedeljo bo v vzhodni Sloveniji večinoma sončno. Drugod bo bolj oblačno, v zahodnih krajih bodo občasno še krajevne padavine, lahko se pojavi tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, na severozahodu okoli 11 °C.

Pomlad je prebudila naravo. FOTO: Sander Meertins Getty Images/istockphoto

V ponedeljek se bo dež na zahodu okrepil, pas padavin se bo pomikal proti vzhodu, za njim bodo na Primorskem in Notranjskem zvečer krajevne plohe Še bo pihal jugozahodnik. V torek bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi krajevnimi plohami, deloma nevihtami. Nekoliko hladneje bo.

Kakšne so razmere v sosednjih pokrajinah?

Če boste praznične dni izkoristili za kakšen izlet, pa je dobro da preverite še, kakšne razmere vas čakajo tam. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, v Alpah bodo občasno krajevne padavine. Drugod bo dokaj sončno in zelo toplo. Ob severnem Jadranu bo pihal zmeren jugo, drugod večinoma šibek veter južnih smeri.

Jutri bo v krajih vzhodno od nas še sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v Alpah in v Gorskem Kotarju bo občasno deževalo, lahko tudi zagrmi.