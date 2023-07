Vozniki, pozor! V soboto in nedeljo bo zaprta Linhartova cesta

Zaradi obnove vročevodnega in plinovodnega omrežja bo od sobote do najkasneje nedelje za ves promet zaprta Linhartova cesta pri križišču s Topniško ulico, so danes sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Obvoz bo urejen po Štajerski cesti, Kranjčevi in Dimičevi ulici ter Dunajski cesti. Po obvozu bodo vozili tudi avtobusi LPP.

Zaprta cesta FOTO: Mol

Zaprta cesta - obvoz FOTO: Mol

V kratkem se sicer obeta obsežnejša prenova celotne Linhartove ceste med križiščem z Dunajsko cesto in krožiščem Žale. Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci 11. julija izrazil pričakovanje, da bodo ponudbe dobili konec tega meseca in nato izbrali izvajalca, tako da bi lahko s širitvijo začeli v avgustu.