Vozniki pozor! Do jutri se raje izogibajte Gorenjske, še posebej Bleda. To je razlog

Na Bledu se danes pod naslovom Svet vzporednih realnosti začenja 19. Blejski strateški forum. Naslov naj bi odražal potrebo po iskanju mostov za preseganje razdorov. V duhu tega bo vsebinski fokus dvodnevnega foruma poziv k sodelovanju v skupno dobro. Dogodka se bo udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Pripravite se na gnečo

Ponekod na Gorenjskem bo občasno povečan in oviran promet, je ob tem sporočila policija. Poseben prometni režim ni predviden. Ponekod bodo promet urejali policisti, vzpostavljene bodo tudi kratkotrajne zapore prometa. Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo do torka občasno povečan promet na relaciji Brnik-Bled. Policija vse udeležence v cestnem prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi svetilkami. Vozniki se morajo ob srečanju s takšnimi vozili ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod, pojasnjuje policija.

Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju pa morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo.