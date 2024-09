Veste, kako morate ravnati, če vas dohitijo vozila s policijskim spremstvom?

V ponedeljek in torek, 2. in 3. septembra, bo na Bledu potekal 19. Blejski strateški forum, mednarodna konferenca visokih predstavnikov več držav. Policija opozarja, da bo zato ponekod na Gorenjskem občasno povečan in oviran promet.

Dodajajo, da poseben prometni režim v času strateškega foruma ni predviden, bodo pa na določenih mestih bodo promet urejali policisti, vzpostavljene pa bodo kratkotrajne mobilne zapore prometa. »Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo med 1. in 3. septembrom 2024 občasno povečan promet na relaciji Brnik-Bled. Vse udeležence v cestnem prometu pozivajo, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.«

Če se boste mudili na tem koncu, je popolnoma možno, da boste naleteli na vozila s prednostjo oziroma s spremstvom. To je za večje dogodke na državni ravni, kot je tudi strateški forum, nekaj popolnoma običajnega.

Umaknite se in sprostite pot

Policisti voznike opozarjajo, da morajo upoštevati navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

»Zaradi potovanja varnostnih kolon s policijskim spremstvom lahko policisti izvajajo krajše mobilne zapore, na določenih relacijah po državi pa je takrat lahko tudi nekoliko povečan promet. Da bi zagotovili čim boljšo pretočnost prometa in povečali varnost cestnoprometnih udeležencev, promet na teh relacijah urejajo policisti.« so še zapisali.

Dodajajo, da so policijska vozila za spremstvo varovane kolone, so označena z rdečimi in modrimi svetilkami. »Vozniki morajo takoj ustaviti svoje vozilo, drugi udeleženci cestnega prometa pa se morajo takoj umakniti z vozišča in dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak, in vozilu oziroma vozilom, ki ga spremljajo. Vozniki morajo ustaviti svoja vozila ob robu ali zunaj vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko mimo odpelje vozilo oziroma ko mimo odpeljejo vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje znak z rdečo in modro svetilko.«