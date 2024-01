Vozniki, na tej avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Trebnjem zahod proti Ljubljani oviran promet.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.

Predvidoma do

Cesta Litija - Zagorje bo pri Šklendrovcu zaprta v soboto, 13. 1., med 7.30 in 17. uro.

Cesta Ročinj - Lig je zaprta na Kambreškem zaradi zemeljskega plazu.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z nameščenimi verigami.

Na odseku Izola - Koper so predvidena dela do 23. 2. 2024. Možni bodo izredni prevozi le širine 3,5 metra. V času prometnih konic pa občasni zastoji.

Med Arjo Vasjo in Domžalami (v obeh smereh) so predvidoma do 18. 1. načrtovana redna vzdrževalna dela (zamenjava jeklene varovalne ograje,…) pod posameznimi nekaj-urnimi zaporami odstavnega, voznega ali prehitevalnega pasu.