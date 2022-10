Vox populi: na predsedniških volitvah bi največ glasov dobil Logar

Med kandidati za predsednika republike trenutno zaseda prvo mesto poslanec SDS Anže Logar, ki bi ga izbralo 31,7 odstotka anketiranih. Sledi odvetnica Nataša Pirc Musar z 19,8 odstotka glasov, za njo pa je evropski poslanec Milan Brglez z 18,6 odstotka glasov, kaže raziskava agencije Ninamedia za časnika Dnevnik in Večer.

Logarju je podpora v primerjavi z anketo, ki jo je Dnevnik objavil 1. oktobra, zrasla, saj so mu tedaj namerili 28,2-odstotno. Pirc Musarjevi se je zmanjšala, saj je tedaj zbrala 23,6 odstotka glasov, za 0,3 odstotne točke pa se je zmanjšala tudi Brglezu.

Za nekdanjega ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja bi se tokrat odločilo 3,6 odstotka anketiranih, za zdravnico in kandidatko zunajparlamentarne stranke Re.snica Sabino Senčar 3,3 odstotka, za kočevskega župana Vladimirja Prebiliča 3,1 odstotka, za poslanca Levice Miha Kordiša pa 2,2 odstotka anketiranih. Neopredeljenih jih je 17,6 odstotka.

Ob upoštevanju samo opredeljenih bi za Logarja glasovalo 38,5 odstotka anketiranih, za Pirc Musarjevo 24,1 odstotka, za Brgleza pa 22,6 odstotka. Ciglerja Kralja bi obkrožilo 4,4 odstotka, Senčarjevo štiri odstotke, Prebiliča 3,7 odstotka in Kordiša 2,7 odstotka anketiranih.

Če bi imeli možnost izbirati med Pirc Musarjevo in Logarjem, bi zmagal Logar z 49,2 odstotka glasov, kar je 7,1 odstotne točke več kot septembra, Pirc Musarjeva pa bi dobila 45,1 odstotka ali 3,2 odstotne točke več kot septembra.

Če bi izbirali med Logarjem in Brglezom, bi zmagal Logar s 50,2 odstotka glasov, Brglez pa bi dobil 40,5 odstotka. Če pa bi izbirali med Pirc Musarjevo in Brglezom, bi zmagala kandidatka s 37,9 odstotka, njen protikandidat pa bi dobil 36,1 odstotka glasov.

Barometer priljubljenosti: najviše Pahor

Na prvih treh mestih na barometru priljubljenosti slovenskih politikov so predsednik države Borut Pahor, predsednik vlade Robert Golob in Logar. Na četrtem mestu je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, na petem pa evropska poslanka Ljudmila Novak. Sledijo Milan Brglez, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik NSi Matej Tonin, Janez Cigler Kralj in na desetem mestu zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ninamedia je telefonsko anketo izvedla med 10. in 13. oktobrom, sodelovalo pa je tisoč oseb.