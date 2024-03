Vojna med Golobom in Fidesom se nadaljuje: zdravniki na ustavno sodišče, premier spet poziva, naj stavko zamrznejo

Glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides je sklenil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Ocenjujejo namreč, da je odlok nezakonit in neustaven, saj posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke.

Golob ponovno pozval Fides k zamrznitvi stavke Predsednik vlade Robert Golob je na seji DZ predstavnike sindikata Fides ponovno pozval k zamrznitvi zdravniške stavke. Dejal je, da bodo o boljših delovnih pogojih za zdravnike in zdravstveno osebje odločali na stebrnih pogajanjih o plačni reformi. Potrdil je, da so ga iz Fidesa zaprosili za nov sestanek, ki se ga bo udeležil v torek. »Za kakršnekoli dodatne ukrepe bo najprej treba stavko zamrzniti. To je tisto, kar paciente odrešuje,« je dejal. Po njegovih besedah agonije pacientov ne povzroča vlada, ampak Fides z nerazumnim vztrajanjem pri stavki.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije pričakujejo, da bo ustavno sodišče zadevo obravnavalo prednostno in da bo do dokončne odločitve ustavilo izvajanje odloka. Poudarjajo, da odlok ne more predstavljati pravne podlage, na kateri bi lahko vlada določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa, »saj je ta zelo jasno in konkretno določen v zakonu«, so zapisali v sporočilu za javnost.

Tudi o mediaciji Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je napovedala, da bosta vladna stran in sindikat Fides na torkovih stavkovnih pogajanjih razpravljala tudi o možnosti mediacije. Obe strani sta namreč prejšnji teden izrazili pripravljenost za ta korak.

Glavni stavkovni odbor se je tudi strinjal, da se bo v primeru kakršnega koli ukrepanja zoper stavkajoče na podlagi omenjenega odloka »uporabilo vsa pravna sredstva za zaščito interesov stavkajočih«. To po njihovih navedbah vključuje tožbe, prijave na pristojne inšpektorate in po potrebi tudi podajanje kazenskih ovadb.

Na vprašanje, kako bo delo stavkajočih potekalo do odločitve ustavnega sodišča, je predsednik Fidesa Damjan Polh odgovoril, da »še ni dobil poročil s terena", Fides pa da članstvu doslej ni poslal navodil, kako naj ravnajo glede vladnega odloka. Tudi na seji glavnega stavkovnega odbora so razpravljajo le o odloku "kot pravno-formalnem aktu«, je pojasnil.

Vlada je imela po njihovih navedbah dve leti časa za stabilizacijo situacije v javnem zdravstvu. »Ker tega zavestno ni storila, zdaj aktivno krati pravice pacientov in zdravnikov, na kar ne moremo pristati,« so dodali.