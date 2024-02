Po nastopu Jenulla v Tarči pravi vihar: »Zakaj ne sodeluje v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino!?«

V oddaji Tarča na TV Slovenija so govorili o aktualnih razmerah v zdravstvu, ki so posledice dolgotrajne stavke zdravnikov.

Gosti so bili ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, kirurg Erik Brecelj, zdravnica Tina Bergant in aktivist iz nevladne organizacije Glas Ljudstva Jaša Jenull. In nastop slednjega je na družabnih omrežjih povzročil pravi vihar.

»Kaj pajac Jenul pravzaprav predstavlja na Tarči?« se je spraševal prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Novinar Jože Možina pa: »Ojoj, zdravniki, ki rešujejo življenja morajo poslušati pridiganje o etiki iz ust politkolesarskega bleferja, ki je spravil na oblast vlado, ki ne spoštuje podpisanih dogovorov z zdravniki in je dejansko sopovzročitelj kaotičnih razmer v državi.«

Iz oddaje Tarča. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Uporabnik omrežja X Marko Pavlišič: »Fides ima prav, da ni prišel v Tarčo, če je vabljen Jenull.«

»Jaša Jenull je samo še dva gosta stran od tega, da postane en in edini, tako rekoč zveličavni glas ljudstva.«

»Jaša Jenull je v Tarči predstavnik Glasu ljudstva, v katerega je povezanih cca 100 iniciativ, društev ipd.«

»Zakaj Jaša Jenull ne sodeluje v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino!?«