Vlak povozil 15-letnika pri Postojni: z veliko truda so našli njegove sorodnike

Pred desetimi dnevi smo pisali, da je na železniških tirih pri Postojni okoli 19. ure vlak trčil v 15-letnega državljana Afganistana. V policijskem poročilu je bilo navedeno, da je bil fant ob prihodu reševalne ekipe neodziven. S helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, iz katerega so naslednjega dne zjutraj policistom sporočili, da je zaradi poškodb umrl.

15-letni državljan Afganistana je imel urejen status v Sloveniji.

Učitelj zgodovine in vodja mariborskega Društva Up-ornik Boris Krabonja je na facebooku zapisal, da se je na njegovo društvo obrnila Slovenska Filantropija »s tragično zgodbo in kot za starša nepredstavljivo tragedijo«.

V nadaljevanju je zapisal, kaj se je dogajalo po tragičnem dogodku:

»Zakonita zastopnica iz Slovenije, ki je bila dečku postavljena zaradi njegove mladoletnosti, je vztrajno iskala sorodnike dečka, saj nihče ni imel osnovnih informacij o starših ali morebitnih sorodnikih. Pretekli torek ji je uspelo vzpostaviti stik s sorodnikom, ki živi v Belgiji. Sorodnik je obvestil starše, prišel pa je tudi v Slovenijo in identificiral truplo. Starši dečka so izrazili željo, da posmrtne ostanke prepeljejo v Kabul, kjer bi se od njega poslovili in ga pokopali,« je zapisal.

Krabonja je v naslednji objavi dodal, da je bil odziv ljudi izjemen in da so v enem dnevu zbrali okoli 1200 evrov od predvidenih 2000 evrov. Vse kaže, da so do danes zbrali dovolj sredstev, da bodo pokojnika lahko odpeljali v Kabul na njegovo zadnjo pot, saj je Krabonja s facebooka že odmaknil objave o zbiranju denarja.