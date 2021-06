Vlada ustanovila Urad RS za okrevanje in odpornost

Vlada je danes ustanovila Urad RS za okrevanje in odpornost, ki bo organ v sestavi ministrstva za finance, med drugim pa bo usklajeval in usmerjal izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Urad bo z delom začel najkasneje 1. avgusta, je sporočil vladni urad za komuniciranje.



Urad za okrevanje in odpornost bo opravljal naloge na področju vzpostavitve sistema izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, usklajeval in usmerjal izvajanje tega načrta, spremljal, preverjal in potrjeval mejnike in cilje ter izvajal nadzorne ukrepe. Urad bo tudi usklajeval načrt z Evropsko komisijo in ji predložil podatke, poleg tega bo upravljal sredstva izvajanja načrta.



Naloge bo začel opravljati najkasneje 1. avgusta. Takrat bodo vanj premestili tudi ustrezne javne uslužbence iz organov državne uprave in v finančni načrt ministrstva za finance prerazporedili pravice porabe v obsegu, kot so bile za stroške dela in materialne stroške za premeščene javne uslužbence načrtovane v finančnih načrtih organov državne uprave za čas od dneva premestitve javnih uslužbencev do konca leta 2021.

Ukrepi na štirih področjih

Načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je vlada konec aprila poslala v Bruselj, bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi, in sicer je predvideno za 1,84 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 666 milijonov evrov povratnih sredstev. Načrt mora potrdili še Evropska komisija.



Predvideni so ukrepi na štirih področjih: za ukrepe s področja zelenega prehoda je načrtovanih dober milijon evrov sredstev, za pametno, trajnostno in vključujočo rast nekaj manj kot 750 milijonov evrov, za zdravstvo in socialno varnost 364 milijonov evrov, za digitalno preobrazbo pa dobrih 330 milijonov evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: