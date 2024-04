Vlada sprejela izhodišča za pokojninsko reformo: znano, ali se bo spremenila delovna doba

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pokojninsko reformo, ki jih bodo predstavili Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS), je na novinarski konferenci po seji potrdil podpredsednik vlade Matej Arčon. Vsebine izhodišč vlada še ne razkriva, Arčon je povedal le, da se v luči pokojninske reforme delovna doba ne bo spreminjala.

Vlada je namreč izhodišča za pokojninsko reformo obravnavala interno, saj jih bodo najprej predstavili ESS. Hkrati je vlada danes imenovala ustrezno usklajevalno skupino, ki bo z ožjo skupino ESS uskladila dokončna stališča, ta pa bo nato obravnaval ESS, je pojasnil Arčon. »Edino, kar lahko v tem trenutku povem, je to, da se v luči pokojninske reforme delovna doba ne bo spreminjala,« je dejal.

Luka Mesec je potrdil, da bo 40 let zavarovalne dobe dovolj za upokojitev.

V koaliciji si namreč po njegovih besedah želijo nekoliko drugačnega načina dela kot doslej. Tako so se zavezali, da bodo najprej sprejeli izhodišča, ta izhodišča predstavili ESS in nato začeli pripravljati ustrezno zakonodajno gradivo. Na enak način se bo vlada po njegovih besedah lotila tudi izhodišč za spremembe na področju davkov.

Srečanje socialnih partnerjev

Predsednik vlade Robert Golob je v torek sklical srečanje socialnih partnerjev, na katerem so se dogovorili za pripravo protokola o delu ESS. Socialni partnerji naj bi za skupno mizo sedli takoj, ko bo protokol podpisan, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec upa, da bo to že v maju.

O prednostnih temah v torek konkretneje ni spregovoril, je pa ocenil, da bodo glavne spremembe pokojninske in davčne zakonodaje.