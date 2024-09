Vlada potrdila predlog zakona o pozabi po preboleli bolezni, kršitelje bo doletela globa

Predlog zakona o pozabi po preboleli bolezni ureja pravico oseb po prebolelem raku in oseb, okuženih z virusom hepatitisa C ali HIV, do nediskriminatornega dostopa do zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj ter kreditnih pogodb za nepremičnino. Predlog, ki ga je v ponedeljek potrdila vlada, določa tudi globe za kršitve.

Predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov ali krajše zakon o pozabi po preboleli bolezni določa, da po prebolelem raku osebam ni treba več razkriti svoje bolezni deset let po ozdravitvi, pri osebah, ki so jim diagnozo postavili pred 21. letom, pa že po petih letih. Po okužbi z virusom hepatitisa C je splošni rok tri mesece po ozdravitvi, po okužbi z virusom HIV pa eno leto od začetka zdravljenja.

Konec ali začetek aktivnega zdravljenja se izkazuje z zdravniškim potrdilom, ki ga osebi na njeno zahtevo izda izbrani osebni zdravnik, ki potrdi, da oseba izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom.

Spremenjena pravila za zavarovalnice in kreditojemalce

Zavarovalnice in kreditodajalci bodo morali v fazi pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe ali kreditne pogodbe za nepremičnino osebo pisno opozoriti na pravico do pozabe po preboleli bolezni. Pri sklepanju zavarovalne pogodbe ali kreditne pogodbe za nepremičnino pa od zavarovanca ali kreditojemalca ne bodo smele zahtevati, pridobivati in obdelovati podatkov o boleznih, ki so vključene v pravico do pozabe po preboleli bolezni.

Seznam bolezni, ki sodijo v pravico do pozabe, bo posebna komisija posodabljala vsake tri leta. Nadzor nad izvajanjem določb zakona bosta opravljala Agencija za zavarovalni nadzor in Banka Slovenije. Globe za prekršek pa so za zavarovalnico ali kreditodajalca od 12.000 do 120.000 evrov, za odgovorno osebo tam pa od 400 do 10.000 evrov.

Ministrstvo v obrazložitvi zakonskega predloga med drugim navaja, da se preživetje bolnikov z rakom v Evropi in v Sloveniji povečuje. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije iz leta 2020 v Sloveniji trenutno živi več kot 120.000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni.

Osebe, okužene s hepatitisom C ali virusom HIV, pogosto stigmatizirane

Glede okužbe z virusom hepatitisa C navajajo, da je pri osebah brez napredovale bolezni jeter in določenih komorbidnosti ozdravljiva, prav tako je zelo uspešno zdravljenje okužbe s HIV. Za osebe, okužene z virusom hepatitisa C, in še posebej za osebe okužene z virusom HIV pa velja, da so bolniki s temi boleznimi izjemno stigmatizirani in da so bolniki diskriminirani na številnih področjih, vključno z dostopom do storitev, opozarjajo predlagatelji zakona.

Obseg povpraševalcev po bančnih kreditih in s tem povezanih zavarovanjih v primeru okužb s HIV lahko zgolj teoretično predvidevajo na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje o okužbah s HIV v letu 2023 (36 oseb) v najpogostejši starostni skupini od 35-45 let. Glede oseb po prebolelem raku pa obseg povpraševalcev po kreditih in s tem povezanih zavarovanjih lahko zgolj teoretično predvidevajo na podlagi podatkov registra raka. In sicer, na primer, da je v Sloveniji polovica odstotka vseh rakavih bolezni ugotovljena pri otrocih in mladostnikih do 20. leta starosti, kar teoretično pomeni 75 oseb povpraševalcev od skupaj 15.096 oseb, ki so zbolele v letu 2020, pri čemer je kar 67 odstotkov moških in 62 odstotkov žensk zbolelo po dopolnjeni starosti 65 let, in se ne pričakuje, da bi bili lahko povpraševalci, je navedeno v predlogu zakona.