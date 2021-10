Vlada ne bo podaljšala veljavnosti turističnih bonov

Tistim Slovencem, ki še niso izkoristili svojih turističnih bonov in bonov za ostale dejavnosti, se izteka čas. Predsednik vladeje namreč napovedal, da vlada ne namerava podaljšati veljavnosti bonov, kot je to storila lani.Predsednik vlade je namreč v petek na hrvaški konferenci Tourism365 spregovoril o slovenskem turizmu in ob tem nekaj zapisov delil tudi na twitterju. Med drugim so na uradnem twitter profilu vlade zapisali, da če ne bi bilo bonov, bi za 60 do 65 tisoč ljudi morali plačevati odsotnost z dela, zato so se odločili, da je bolje, da naredijo stimulans v obliki bonov. S tem ukrepom turistična dejavnost teče, ljudje pa so zaposleni. Po njegovi oceni gre za zmagovalno kombinacijo, saj ni treba kriti fiksnih stroškov s subvencijami. Ob tem je Janša dejal: »Veljavnost lanskih turističnih bonov smo tudi podaljšali. Letos tega ne bo.«Ob izbruhu epidemije in zaprtju turističnih panog je vlada že lani turizmu priskočila na pomoč z boni. Lani je skupna vrednost bonov znašala 356 milijonov evrov, letos pa so za bone namenili 192 milijonov evrov. Medtem ko smo lahko lanske porabili le za turistične namestitve, lahko bon 21 porabimo tudi za druge storitve ali obisk znamenitosti. Do septembra bonov ni unovčila četrtina prebivalcev. Vlada se je lani odločila, da podaljša veljavnost turističnih bonov, letos pa se, kot kaže, ne bo.