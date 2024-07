Vlada in sindikati javnega sektorja so se uskladili o nekaterih bistvenih elementih

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so po današnjih krovnih pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij sporočili, da so se uskladili o nekaterih bistvenih elementih. Zdaj bodo pripravili pregled dogovorjenih rešitev in ga predvidoma prihodnji teden tudi parafirali.

Kot je po pogajanjih pojasnil vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, bodo pripravili »neko inventuro usklajenih elementov«. Če bosta z vodjem druge sindikalne pogajalske skupine Jakobom Počivavškom dobila mandat, pa bodo to besedilo s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem in ministrom za javno upravo Francem Propsom prihodnji teden tudi parafirali. S tem bi po njegovih besedah izrazili soglasje o tem, o čem so dogovorjeni.

Boštjančič:»To je neka vmesna etapa, ki pa je seveda zelo pomembna«

Po besedah vodje vladnih pogajalcev, ministra Boštjančiča so, kot kaže, v zelo pomembnem delu dosegli dogovor, a jih nekaj dela še čaka. »To je neka vmesna etapa, ki pa je seveda zelo pomembna. Strinjam se, da bi pa bil res velik neuspeh, da bi zdaj, ko smo prišli do sem, v začetku septembra ugotovili, da ne znamo priti do konca. Ampak možno je vse,« je dejal Boštjančič.

Kot so pojasnili po današnjih pogajanjih, je nekaj odprtih vprašanj ostalo še pri predlogu novega plačnega zakona, torej novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Zaključiti pa bodo morali tudi pogajanja po stebrih, kjer se usklajujejo o uvrstitvah posameznih delovnih mest.

Kot vprašanje, ki jih še čaka, je Boštjančič tako izpostavil vprašanje umestitve, primerjave različnih delovnih mest, tudi med stebri.

Sicer pa pogajalci danes o dogovorjenih rešitvah niso želeli govoriti. Kot je bilo razumeti, pa so se med drugim sporazumeli tudi o načinu usklajevanja plač z inflacijo in načinu implementacije dogovora, torej o časovnici izplačil zvišanja plač.