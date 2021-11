Višje plače za 35.000 Slovencev. Ste med njimi?

Reprezentativna sindikata na področju zdravstva in socialnega varstva ter vlada so danes parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač, ki bo po podpisu aneksov k področnima kolektivnima pogodbama okoli 35.000 zaposlenim prinesel višje plače. Najbolj se bodo povišale bolnišničnim medicinskim sestram, in sicer od tri do šest plačnih razredov. Poleg dviga plač pa dogovor zajema tudi sistemiziranje zaposlenih na nova delovna mesta.

Za pogajalsko skupino vlade sta dogovor parafirala minister za zdravje Janez Poklukar ter minister za delo Janez Cigler Kralj, za pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov pa predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič ter predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar.

Predsednici sindikatov sta v izjavi za medije po parafiranju dogovora poudarili, da s tem dela še ni konec. »Danes smo korak bližje k ciljem, ki smo si jih zadali, da pravičneje ovrednotimo delo, ki jih opravljajo zaposleni v zdravstveni negi. Nadaljevali bomo pogajanja, da bomo za druga delovna mesta dosegli pravično plačilo in dostojne delovne pogoje,« je dejala Mencingarjeva.

Ilešič Čujovičeva pa je dogovor označila za prvi korak k zavedanju velikega pomena zaposlenih, »brez katerih bi bila današnja zdravstvena in družbena kriza še nepredstavljivo hujša«. A kot je opozorila, bo temu moral slediti sprejem standardov in normativov, kar od pristojnih pričakujejo do konca leta.

Plačne spremembe za 200 delovnih mest

Plačne spremembe se sicer nanašajo na približno 200 delovnih mest, na katerih je zaposlenih okoli 35.000 ljudi. Dogovorjene rešitve pomenijo višje plače za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkov zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Odstotek povišanja plač bo različen glede na delovna mesta

Za največ se bodo povišale plače medicinskih sester v bolnišnični dejavnosti, in sicer od tri do šest plačnih razredov.

V socialnem varstvu bo povišanje znašalo štiri plačne razrede, gre predvsem za delovna mesta bolničarjev, medicinskih sester, socialnih oskrbovalk in varuhov.

Spremenili so tudi vrednotenje delovnih mest psihologov in logopedov, socialnih delavcev tako v zdravstvu kot socialnem varstvu ter zdravstveno administrativnih sodelavcev, je po parafiranju dogovora povedala Ilešič Čujovičeva.

Višje plače bodo po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ciglerja Kralja dobili tudi zaposleni v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, centrih za socialno delo in pomoči na domu.

Zaposlenim, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo, plačo dvigujejo za štiri plačne razrede. En plačni razred sicer pomeni štiri odstotke višjo plačo.

Obetajo se spremembe za plačno skupino J

»V pogajanjih smo tudi vsaj začeli spreminjanje vrednotenj delovnih mest v plačni skupini J in kot nepogrešljive člene naslovili strežnice, delavce v kuhinji, pralnici, recepciji in vzdrževanju,« je še dodala Ilešič Čujovičeva. Zavezali so se, da pogajanja o vseh odprtih vprašanjih in delovnih mestih nadaljujejo 15. januarja prihodnje leto.

Podpis dogovora in aneksov h kolektivnima pogodbam za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi v sindikatih pričakujejo do konca tega tedna. Dogovor bo začel veljati s prvim dnem po objavi aneksov v uradnem listu, torej lahko del zaposlenih višji znesek na plačilni listi pričakuje že z novembrsko plačo.

STA sicer še čaka na pojasnila pristojnih ministrstev glede finančnih posledic, ki jih prinašajo dogovorjene spremembe. Po poročanju Dela pa naj bi finančne posledice presegle 40 milijonov evrov na leto.