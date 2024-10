Virant zabrusil Janši: Izključi me iz svojih blodenj, Državljanska lista ni bila zarota

Poročali smo že, da je prvak SDS Janez Janša ta teden objavil t. i. scenarij in razkril, kaj se bo po njegovem prepričanju na domačem političnem parketu dogajalo v prihodnjih mesecih.

Med drugim meni, da sta skladno s tem scenarijem tarči dve največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda in SDS, in sicer naj bi bil cilj po njegovih navedbah razgradnja prve in oslabljenje druge. Ob tem vleče vzporednice s parlamentarnimi volitvami leta 2011 in tedanjima političnima akterjema na strankarskem parketu Zoranom Jankovićem in Gregorjem Virantom. Prav slednji naj bi bil med strici iz ozadja oziroma avtorji tega »scenarija«.

»Prosim, da se me izključi iz blodenj,« je na družbenem omrežju X Janšo pozval Virant. Zapisal je tudi, da njegova Državljanska lista ni bila zarota, ampak samostojna klasična liberalna stranka, »brez katere 2011. ne bi bilo desnosredinske vlade«. /.../ »In DS vlada bi lahko ostala do konca. Pa saj itak veš …« je zaključil.

Pri Logarju ne vidi zarote

Virant je bil gost tudi v oddaji 24ur zvečer. Scenarij Janeza Janše je komentiral takole: »Ljudje smo si različni in človeški možgani delujejo na različne načine. Nekateri ljudje, ki si zadeve ne znajo v celoti pojasniti ali pa jih kakšna stvar skrbi, posežejo po teorijah zarote.« Poudaril je, da v Logarjevi stranki sam ne vidi zarote – niti leve niti desne.

»Tudi za Državljansko listo je Janez Janša leta 2011 trdil, da je leva zarota, ki je bila narejena za to, da se bo ustvarila leva vlada namesto desna. Pa je bila prav Državljanska lista takrat tista, ki je omogočila desnosredinsko vlado,« je dejal.

Sicer je pa Virant takole opisal situacijo na desni: »Mladina hoče prevzeti kmetijo in jo modernizirati, ata so pa še pri sebi in jim tega ne dajo.«