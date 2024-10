Vintgar zapira vrata

Sotesko Vintgar, drugo najbolj obiskano naravno znamenitost v Sloveniji, obišče okoli 300.000 ljudi na leto. Zaradi velikega obiska so letos izpeljali številne novosti: uvedli so omejitev obiska, omogočili nakup vstopnic po spletu, prenovili vstopno središče in onemogočili dostop do soteske za osebna vozila.

Brunarico iz 80. let, ki je služila kot prodajalna vstopnic, so prenovili v obstoječih gabaritih in z ohranitvijo vitalnih in kakovostnih delov lesa in betona. Stavba predstavlja preplet tradicionalne alpske in sodobne arhitekture, ker stoji v občutljivem okolju, pa je grajena le iz ekoloških materialov.

Z omejitvijo obiska želijo zaščititi naravno dediščino, obiskovalcem pa omogočiti varno in kakovostno izkušnjo. Vstop omogočajo 4500 ljudem na dan oziroma 245 osebam naenkrat. Onemogočili so dostop do soteske za osebna vozila, vendar ob tem za razbremenitev prometnih povezav in območja Triglavskega narodnega parka uvedli brezplačni prevoz z avtobusom Vintgar Shuttle. Vsako polno uro vozi z glavne avtobusne postaje na Bledu, potnike pa na vsakih 20 minut prepelje tudi s parkirišča Vintgar Blejska Dobrava in osrednjega parkirišča Vintgar Lip.