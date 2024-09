Veter divjal po Sloveniji in podiral drevesa, odkrival strehe ... Najmočneje je zapihal v tem kraju

Agencija RS za okolje je danes za sever države izdala oranžno opozorilo. Dopoldne so po nižinah najmočnejši sunek izmerili na meteorološki postaji Letališče Lesce. Dosegel je 71 kilometrov na uro. V sredogorju in visokogorju sunki dosegajo in presegajo hitrosti 100 kilometrov na uro. Na agenciji pričakujejo, da bo veter ponoči oslabel.

Zabeležili 50 dogodkov

Čez dan so gasilci 39 gasilskih enot in drugih služb odpravljali posledice močnega vetra, ki je ponoči in danes zjutraj zajel večji del države. Regijski centri za obveščanje Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto Ptuj in Slovenj Gradec so zabeležili 50 dogodkov. Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe objektov, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

V Topolšici se je zgodaj dopoldan sprožila sirena za splošno nevarnost, saj je močan veter podiral drevje in odkrival strehe, so na družbenih omrežjih sporočili iz Krajevne skupnosti Topolšica. Veter je podrl več dreves na cesti proti Slemenu in pri Banku, gasilci pa odsvetujejo nenujne poti.