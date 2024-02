Veste, kdo je »Lojzka« in kaj počne v slovenski policiji? (FOTO)

Letalska policijska enota je ta teden v uporabo prevzela nov večnamenski transportni helikopter tipa Agusta Westland AW 169. Gre za še tretji tovrstni helikopter, ki ga je slovenska policija dobila v zadnjih štirih letih. Tako sedaj razpolaga z eno najmodernejše opremljenih flot v regiji.

Nove helikopterje policija uporablja za policijske, humanitarne, reševalne in druge naloge ter za gašenje, transport ljudi, opreme in tovora (tudi živali). V praksi so njegove glavne prednosti velika potovalna hitrost, zelo velika zaloga moči, saj helikopter s polno vzletno maso lahko lebdi do višine 3.500 metrov, z enim rezervoarjem goriva pa lahko opravi okoli 800 kilometrov ali dobre štiri ure letenja. Opremljen je z vitlo, tovorno kljuko, reflektorjem in zvočnikom. Vse to v primerjavi s starejšimi helikopterji predstavlja ogromen preskok. Tak helikopter je zgrajen po najsodobnejših letalskih standardih. Za operativne naloge je helikopter uporaben tako podnevi kot ponoči in lahko leti tudi v najtežjih vremenskih razmerah.

Generalni direktor policije Senad Jušić je ob tem pojasnil, da so prvi helikopter tipa Agusta Westland prejeli leta 2020 in od tedaj so zaradi iztrošenosti ter težko dobavljivih delov iz uporabe izločili dva starejša transportna helikopterja tipa AB 212 in AB 412. Tretji helikopter je bil dobavljen decembra lani, sedaj pa je pripravljen za uporabo v operativnih nalogah. Vodja Letalske policijske enote Dejan Kink je pojasnil, da gre za zelo moderen helikopter, opremljen za opravljanje vseh policijskih nalog.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar Policisti te enote ste v zadnjih dveh letih državljanom še posebej dokazali svojo usposobljenost ter izjemen pogum ob velikem požaru na Krasu in ob lanskih katastrofalnih poplavah. Skupaj z gorskimi reševalci, gasilci, civilno zaščito in pripadniki Slovenske vojske ste rešili na desetine življenj ljudi.

Helikopter dobil ime, ki je bilo v času ustanovitve Letalske policijske enote v letu 1967 najpopularnejše

»S poimenovanjem novega helikopterja nismo imeli veliko težav. Kljub modernizaciji enote nismo pozabili na našo zgodovino. Zato se nismo odločili za poimenovanje po angleški abecedi, ki nam narekuje ime Lima, temveč je helikopter dobil žensko ime, ki je bilo v času ustanovitve Letalske policijske enote v letu 1967 najpopularnejše - to je Lojzka.« je razložil.

Slovenska policija je z novimi helikopterji med najmodernejše opremljenimi v regiji. FOTO: Policija

