Veste, katero je najpogostejše ime novorojencev pri nas? Morda vas bo presenetilo

Veste, katera imena in priimki so pri nas najbolj pogosti? Statistični urad RS (SURS) je na svoji spletni strani razkril zanimive podatke v zvezi z imeni in priimki prebivalcev Slovenije. Spodaj so zapisani nekateri zanimivejši.

Po njihovih podatkih smo imeli prebivalci Slovenije v začetku letošnjega leta kar 61.040 imen. To je 695 več, kot smo jih imeli leto pred tem. Zanimiv je tudi podatek, da se samo 26 imen med prebivalci pojavi najmanj 10.000-krat. Med njimi je 18 moških in 8 ženskih.

Marija in Franc še naprej prva

1. januarja letos je bilo pri nas še naprej najpogostejše ime Marija. Kar 46.298 žensk je takrat imelo to ime. Po pogostosti ženskih imen so sledila imena Ana (23.021), Maja (13.676), Irena (11.757) in Mojca (11.233).

Med moškimi je bilo največ takšnih, ki so imeli ime Franc, in sicer 19.793. Po pogostosti so sledila imena Janez (18.513), Marko (17.236), Andrej (16.309) in Ivan (15.153).

Imeni Franc in Marija sta po pogostosti že dolgo časa v vrhu slovenske lestvice. FOTO: Inside Creative House Getty Images/istockphoto

Povprečna starost oseb z imenom Franc ali Marija je bila višja kot pri nekaterih drugih osebah, ki imajo prav tako pogosta imena. Povprečna starost moških z imenom Franc je bila 69,3 leta, Marije pa 71,9 leta.

Povprečna starost moških z imenom Luka (to ime je bilo 7. najbolj pogosto med moškimi imeni) je bila precej nižja, samo 22,1 leta, žensk z imenom Eva (9. mesto po pogostosti med ženskimi imeni) pa 22,3 leta.

Imena vse krajša

Zanimiva je tudi ugotovitev, da so imena vse krajša. Najpogostejša imena prebivalcev, ki so bili rojeni pred letom 1941, so bila v povprečju daljša od najpogostejših imen prebivalcev, ki so se rodili od leta 2011 naprej.

Pri ženskah, rojenih pred 1941, so bila dolga 6,7 črke, pri moških te starosti pa 5,4 črke. Pri teh, ki so se rodili od leta 2011 naprej, so imela najpogostejša imena 3,8 (ženske) oziroma 3,9 črke (moški).

Med novorojenčki prvi Luka

Lani je bilo najpogostejše ime med novorojenčki Luka. 227 novorojenčkov je dobilo takšno ime. Po priljubljenosti so mu sledila imena Nik (198), Filip (195), Mark (179) in Jakob (174).

Med novorojenimi ženskami jih je največ dobilo ime Mia, in sicer 187. Veliko jih je dobilo tudi ime Ema (184), Zala (174), Hana (164) in Julija (159).

Med priimki je bil 1. januarja po pogostosti še naprej na prvem mestu priimek Novak. 10.719 prebivalcev se je tako pisalo. Po pogostosti so sledili priimki Horvat (9.255), Kovačič (5.461), Krajnc (5.328) in Zupančič (4.878).