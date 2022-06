Veste, katere ceste bodo zaprte ta konec tedna in zakaj?

Začela se je poletna sezona in z njo se turisti vsak vikend množično odpravljajo proti turističnim destinacija pri naših južnih sosedih. V zadnjih tednih smo že poročali o zastojih in gneči na mejnih prehodih na prometno-informacijskem portalu pa ne pričakujejo, da bi bilo ta vikend kaj drugače. Verjetno bo še huje, saj bodo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja zaprti številni cestni odseki.

Kolesarska prireditev pa ni edina, zaradi katere bodo zapirali ceste. Zaradi tekaške prireditve v Ljubljani bodo dopoldan zaprte tudi nekatere ceste okoli Rožnika. Promet pa bo oviran tudi zaradi del na cestah.

Zapore avtocestnih priključkov:

V soboto so med 8. in 12. uro so možne kratkotrajne zapore priključkov na ljubljanski južni obvoznici ter primorski avtocesti. Zaprti bodo priključki na A1, A2 in H3, v obe smeri.

V soboto bo zapora na primorski avtocesti Brezovica med 8. uro in 8:30 uro.

Na cesti H3 LJ Bežigrad (Dunajska cesta) in na gorenjski avtocesti Vodice bo cesta zaprta v nedeljo, 12. junija, med 11.30 uro in 17. uro.

V nedeljo pa so zapore priključkov predvidene med 9. in 15. uro na primorski avtocesti ter na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na gorenjski avtocesti.

Zapore na obali:

V Istri in na obali bodo do nedelje zapore cest zaradi motoristične prireditve. Zapora bo na cesti Obala od križišča z ulico Med vrtovi (hotel Marko) do križišča s Koprsko cesto, od četrtka, 9. 6. 2022, od 6. ure zjutraj do nedelje, 12. 6. 2022, do polnoči.

Promet bo potekal enosmerno po desni strani cestišča v smernem pasu proti Piranu (na strani hotelov). Del te strani ceste, kjer so parkirni prostori, bo namenjen intervencijski poti. Smerni pas proti Luciji bo zaprt, ker bodo tam urejena parkirišča za motorje.

Popolna zapora ceste Solinarjev od križišča z Lucijo, po celotnem ovinku ob parku Sonce, do križišča pri avtokampu oz. pri avtobusni postaji bo v soboto, 11. 6. 2022, od 7.30 do 10.30. Dostopi do avtokampa, na parkirišče ob Marini in do Marine Portorož bodo omogočeni.

Dela na cesti:

Na primorski avtocesti bo do 24. junija zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra.

Na štajerski avtocesti bo do 24. junija na počivališču Lukovica zaprt bencinski servis proti Mariboru.