Veste, kaj narediti, če med odpravljanjem posledic naletite na orožje ali strelivo?

Med oškodovanci, ki so jih prizadele hude poplave, so lahko tudi imetniki orožja in streliva. V Sloveniji je namreč bilo 7. avgusta registriranih kar 45.431 lastnikov orožja (gre za fizične osebe in poslovne objekte), ki pa imajo v lasti kar 162.751 kosov orožja.

Med odpravljanjem posledic ujme se lahko zato zgodi, da prostovoljci naletijo na izgubljeno orožje ali strelivo, ki pa je lahko poškodovano ali uničeno. Ministrstvo za notranje zadeve je v sporočilu za javnost zapisalo, kaj narediti v primeru takšne najdbe.

»Ker pri odstranjevanju posledic naravne nesreče sodeluje veliko ljudi, opozarjamo vse, ki bi pri odstranjevanju posledic naravne nesreče našli orožje ali strelivo, naj o tem nemudoma obvestijo policijo in počakajo na njen prihod oziroma se ravnajo po njenih navodilih. Sami pa naj se najdenega orožja ali streliva ne dotikajo,« so zapisali.