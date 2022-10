Veste, ali ste upravičeni do energetskega dodatka? Izračunajte si sami

Ministrstvo za delo je potem, ko je prejšnji teden prestavilo predstavitev spletnega kalkulatorja za izračun energetskega dodatka, danes to naposled storilo. Kalkulator vam bo pokazal, ali ste do energetskega dodatka upravičeni ali ne.

Spletni kalkulator deluje na spletni strani vlade gov.si (Informativni izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka), na njem pa si lahko posamezniki izračunate, ali so upravičeni do energetskega dodatka in v kakšni višini. Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje namreč za najbolj ranljive skupine prebivalstva prinaša enkratni dodatek.

Prejeli ga bodo le prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi.

Minister Mesec je predstavil spletni kalkulator. FOTO: Zaslonski posnetek V polje spletnega kalkulatorja vpišete prihodke, število članov gospodinjstva, ali ste prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, nato pa ti spletni kalkulator izpiše znesek, ali ste upravičeni do dodatka in koliko.

S kalkulatorjem si lahko posameznik izračuna, ali je upravičen do energetskega dodatka in koliko. Minister Luka Mesec je na predstavitvi dejal, da želijo s kalkulatorjem spodbuditi ljudi, ki niso vključeni v sistem denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, da preverijo, ali so morda do pomoči upravičeni.

Koliko bo znašal dodatek?

• Dodatek bo za samsko osebo znašal 200 evrov.

• Za enostarševske družine bo znašal 200 evrov in še 118 evrov za vsakega otroka ali še 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo.

• Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo.

• Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov. Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo 200 evrov.

Denar bo izplačan najpozneje v novembru oz. po izdaji prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadar koli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.

Najbolj ogrožene ženske upokojenke

Na ministrstvu pravijo, da bo ta dodatek prejelo približno 71.000 posameznikov in družin. Ukrep je ocenjen na okoli 18,4 milijona evrov. Namen spletnega kalkulatorja je, da iščejo targetirano najrevnejše člane družine, je dejal Mesec. Dodal je, da so v Sloveniji najrevnejše ženske, starejše od 65 let. Ta teden so okoli 3000 upokojencem tudi poslali obvestilo, da so upravičeni do energetskega dodatka in jih pozvali, naj se obrnejo na CSD in preverijo ali jim pripada varstveni dodatek.