Veliki test zimskih pnevmatik: katerim se je treba izogniti (FOTO)

Na testu zimskih pnevmatik evropskih avtomobilskih klubov (iz Slovenije AMZS) so bile tokrat le 16-palčne pnevmatike, in sicer v dimenziji 205/55 R16 in 17-palčne v dimenziji 215/55 R17. Skupaj so testirali 28 najnovejših zimskih pnevmatik.

Prve so namenjene še vedno priljubljenim avtomobilom nižjega srednjega razreda, druge pa kompaktnim cestnim terencem. Rezultati letošnjega testa so hkrati spodbudni in skrb vzbujajoči, pravijo na AMZS in dodajajo, da ob dobrih pnevmatikah v trgovinah najdemo tudi takšne, ki se jim je treba izogniti.

»Vseh 28 pnevmatik na našem letošnjem testu zimskih pnevmatik ima seveda odtisnjen simbol gore in snežinke, kar pa ne pomeni, da na slepo priporočamo njihov nakup - štiri pnevmatike na letošnjem testu so dobile najslabšo možno skupno oceno, kar pomeni, da odsvetujemo njihov nakup,« opozarjajo na AMZS.

Katere pnevmatike so izstopale

FOTO: Amzs

Test za pnevmatike 205/55 R16

Kot kaže spodnja tabela, so na vrhu v skupnem seštevku končale tri pnevmatike. To so Continentalova pnevmatika WinterContact TS870, Goodyear UltraGrip Performance 3 in Michelinova Alpin 6. Zmagovalna Continentalova pnevmatika se je najbolje izkazala na suhi in mokri cesti, pri okoljskih lastnostih pa je bila uspešnejša Michelinova pnevmatika.

AMZS strokovnjaki odsvetujejo pnevmatiko Winrun Winter-max A1 WR, ki ni dosegla kriterijev za varnost na cesti, saj se je na mokri cesti odrezala tako slabo, da je dobila najslabšo oceno slabo za varnost. Prav tako so se te pnevmatike najslabše odrezale v trajnosti zaradi visoke obrabe.

FOTO: Amzs

Pnevmatike dimenzije 215/55 R17 V

Razveseljivo je, da so se tri preskušene pnevmatike - Goodyear ultragrip performance 3, Funlop winter sport 5 in Vredestein wintrac pro - izkazale z zelo uravnoteženimi lastnostmi, kar pomeni, da so dosegle dobre rezultate tako za varnost vožnje kot tudi za okoljske lastnosti, zato so prejele oceno dobro oziroma zelo priporočljivo.

Sedem pnevmatik - Semperit speed-grip 5, Hankook winter i*cept RS3, Continental wintercontact TS 870 P, Pirelli cinturato winter 2, Yokohama bluearth winter V906, Giti gitiwinter W2 in Firestone winterhawk 4 - niso dobile več kot zadovoljive ocene tako pri merilu varnosti kot pri okoljskih lastnostih, a katerakoli od teh sedmih pnevmatik je lahko sprejemljiva alternativa, če se zavedate prednosti in slabosti posameznih pnevmatik in če se njihove lastnosti skladajo z vašimi vozniškimi navadami in potrebami.

AMZS strokovnjaki odsvetujejo nakup treh pnevmatik zaradi slabih varnostnih lastnosti.

»Pnevmatika WinterX TW401 kitajskega izdelovalca Triangle in pnevmatika Wintoura Davanti sta se slabo odrezali na mokri cesti, zlasti pri vodljivosti. Med njima se nahaja pnevmatika Wintergen 2 KR501 tajvanskega izdelovalca Kenda, ki je ob razmeroma slabi vodljivosti na mokri cesti in pomanjkljivi oceni za vozne lastnosti na suhi cesti prislužila predzadnje mesto s skupno oceno in tudi z največjo težo med pnevmatikami na testu.