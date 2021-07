Veliki test: 6 najbolj popularnih načinov za podaljšanje penisa

1. Tablete Male Extra

Končna ocena tablet Male Extra: 5,6/10 FOTO: Male Extra

2. Obliži X-core

Končna ocena obližev X-core: 9,7/10 FOTO: Xcore

3. Naprava Size Genetics

Končna ocena naprave Size Genetics: 7,2/10 FOTO: Size Genetics

4. Gel za povečanje Excite

Končna ocena gela Excite: 9,6/10 FOTO: Excite Power

5. Vakuumska črpalka Penomet

Končna ocena črpalke Penomet: 4,2/10 FOTO: Penomet

6. Kirurška povečava

Končna ocena kirurške operacije: 7,0/10 FOTO: Internet

Zaključna misel

Za vse načine trdijo, da učinkovito povečujejo moški ud ali pa vsaj pomagajo pri trših in večjih erekcijah.Znano je, da vsi izdelki za povečanje delujejo na enega od naslednjih načinov:1.in s tem telo po naravni poti poskrbi za večje in trše erekcije, dolgoročno pa lahko pride do povečanja tkiva.2.in s tem poskrbijo, da se poveča.3., ki povezuje gobasti del penisa z medenico, in s tem doseganje podaljšanja.Zato smo se odločili testirati 6 najbolj popularnih pripomočkov za povečanje penisa in tukaj so rezultati:naj bi bile najbolj učinkovite tablete za povečanje penisa. Uporabniku ponujajo mešanico sedmih naravnih sestavin, ki povečajo dotok krvi v penis in s tem vplivajo na velikost, trdoto in trajnost erekcij.Majhne modre kapsule pogoltnete z nekaj požirki tekočine.L-arginin, 40 % kislina granatnega jabolka, MSM (methyl sulfonyl methane), L-methionine, cink, glavatec in niacin (vitamin B3).Vsak dan je treba ob jedi zaužiti 3 kapsule Male Extra. Te nato v vašem telesu sprostijo vse naštete sestavine, ki povečajo dotok krvi v vaš penis in dostavo kisika v celice ter povzročijo tršo erekcijo in večjo vzdržljivost.Uporabniki naj bi v 3–6 mesecih uporabe videli razliko od 2 do 6,6 cm, vendar nobena znanstvena raziskava tega ne potrjuje.Prav tako v Sloveniji nismo našli uporabnika, ki bi lahko potrdil kakršno koli učinkovitost.Čeprav proizvajalec trdi, da stranskih učinkov ni, po drugi strani pove, da je pred jemanjem tablet obvezno posvetovanje z osebnim zdravnikom.Gre za kapsulo, ki jo vnašate neposredno v svoje telo in ob zavračanju katere koli sestavine lahko telo reagira na neželen način.Možnost nakupa in cena: Tablete je preverjeno možno naročiti v Slovenijo na njihovi uradni spletni strani ( klikni tukaj ), cena 1 škatlice tablet pa je okoli 48,45 EUR. Obliži X-core za povečanje penisa v svojem lepilu vsebujejo kar 18 aktivnih naravnih sestavin, kar je največ med vsemi izdelki, ki smo jih testirali.Gre za 30 obližev v škatlici, ki jih na 24 ur menjavate in tako vsaj en mesec telesu omogočate stalno in nadzorovano absorbiranje omenjenih sestavin.L-arginin, list koprive, kajenski poper, muira puama, izvleček orhideje, meso ostrige, Tribulus, cink, Sarsaparilla, opnasti grahovec, sladki koren, seme buče, bor, Pygueum, maca, vimček, oves in catuaba.Kako delujejo: Kot medicinski ali nikotinski obliži proti kajenju tudi X-core delujejo tako, da omogočajo telesu, da skozi kožo absorbira vse sestavine v lepilu obližev.Ko v telesu dosežemo zadostno količino sestavin, telo reagira s povečanjem pretoka krvi v spolni ud in rezultat so večje in trše erekcije, močnejši spolni libido, večja vzdržljivost in dolgoročno tudi povečanje spolnega uda.Uporabniki naj bi v 10 tednih dosegli povečanje tudi do 7,4 cm, povprečno pa rezultate vidijo med 3. in 4. tednom uporabe.V Sloveniji največ uporabnikov uporablja prav, za katere smo našli tudi največ pohval in največ uporabnikov, ki so potrdili njihovo učinkovitost.Ker gre za absorbiranje naravnih sestavin skozi kožo, je uporaba obližev X-core povsem varna. Če ste alergični na navadne obliže, lahko tudi tukaj med nošenjem opazite malce rdečkasto kožo, zato se priporoča, da se vsak dan obliž nosi na drugem delu telesa (en dan na levi roki, drug dan na desni).Možnost nakupa in cena: Obliže X-core je preverjeno možno naročiti na uradni slovenski spletni strani www.xcorepovecanje.com , omogočajo pa tudi slovensko pomoč ali naročila po telefonu na številki 07 600 3005. Cena škatlice obližev je trenutno v akciji 39,99 EUR. Size Genetics je naprava, ki s pomočjo pritiska posnema naprave za fitnes in omogoča rast spolnega uda.Gre za precej kompleksno napravo, ki se jo namesti direktno na spolni ud in pusti delovati (v prostem času, ne med spolnim odnosom).Naprava Size Genetics se pritrdi na penis in povzroči nežno, a stalno raztezanje spolnega uda na območju, kjer se sicer zadržuje kri med erekcijo.Ta pritisk povzroči, da se celice začnejo cepiti in se tako kot pri obremenitvi drugih mišic na telesu začnejo hkrati tudi obnavljati in omogočati rast.Uporabniki so v nekaj mesecih pri vsakodnevni uporabi (dve do tri ure dnevno) opazili do 7 cm rasti, vendar so razlike zelo velike glede na začetno velikost spolnega uda.V Sloveniji ni znanih rezultatov uporabe, saj napravo uporabljajo predvsem v Združenih državah Amerike.Ker gre za fizičen poseg na občutljivem območju telesa, se je pred kakršno koli uporabo obvezno posvetovati z osebnim zdravnikom. Nestrokovna uporaba namreč lahko povzroči resne težave, tudi erektilno disfunkcijo.Napravo je preverjeno možno naročiti v Slovenijo (poštnina 19 EUR) na uradni spletni strani , cena osnovnega modela pa je 189,95 EUR oz. 279 EUR z vsemi dodatnimi pripomočki. Gel za povečanje Excite je krema, ki s pomočjo posebne mešanice sestavin takoj po nanosu spodbudi hitrejši in učinkovitejši dotok večje količine krvi v moški spolni ud ter s tem poskrbi za veliko večje in trše erekcije.Gre za gel v steklenički, ki ima na vrhu pršilo za lažji nanos.voda, hidroliziran kolagen, Caprylic-Capric Triglyceride, Glycerin, Sorbitol, PVP, Alcohol denat., Capsicum Frutescens (ekstrakt), Tocopheryl Acetate, skvalan, parafin, Glycereth-26, mentol, Glyceryl Polyacrylate, Sodium Saccharin, Aroma, Phenoxyethanol, Methy-Ethyl-Propyl-Butylparaben, Acrylates/C 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Benzyl alcohol, 2-Bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, Triethanolamine, B.H.T., Tetrasodium EDTA, Carbomer.5–15 minut pred spolnim odnosom gel nežno nanesete na spolni ud in masirate, dokler se popolnoma ne absorbira. Po minuti ali dveh začne takoj delovati, saj sestavine poskrbijo za naglo spremembo temperature v spolnem udu in s tem na naraven način »prepričajo« telo, da vanj pošlje več krvi, kar se odraža v lažjem doseganju erekcij, ki so hkrati večje in trše.Je edini izdelek, pri katerem se rezultati vidijo že po prvem nanosu, zato je v prednosti pred drugimi izdelki, kjer je potrebna dolgotrajna uporaba.Slovenski uporabniki poročajo o vidnih spremembah, in sicer tudi do 5 cm v dolžino. V različnih medijih poročajo o gelu Excite kot najbolj učinkovitem izdelku za povečanje in izboljšanje erekcij.Stranski učinki niso zaznani, razen v primeru hude alergije na kakšno od sestavin, kar se lahko pozna v rahli rdečici na koži. Ker gre za zunanjo uporabo, je izdelek preverjeno varen in primeren za uporabo tudi brez posvetovanja z zdravnikom.Možnost nakupa in cena: Ker je na trgu veliko (manj učinkovitih) različic gela, je pomembno, da se nakup opravi na uradni strani za Slovenijo, in sicer, ali na slovenski številki za naročila in informacije 07 600 3005. Na koncu tega članka boste zasledili tudi poseben obrazec preko katerega lahko po posebni akcijski ceni varno in hitro oddate naročilo tudi za gel Excite!Vakuumska črpalka Penomet je najbolj popularna vakuumska črpalka za povečanje penisa, ki s pomočjo ustvarjenega pritiska pomaga doseči erekcijo pred spolnim odnosom in poskrbi za večji spolni ud.Gre za črpalko, ki jo nataknete na spolni ud in s potiskom iz nje iztisnete zrak ter poskrbite za pritisk.Drugače kot druge vakuumske črpalke, ki delujejo le na zrak in zato ne poskrbijo za enakomerno rast, se pri črpalki Penomet svetuje uporaba v vodi, ki poskrbi, da je pritisk na vseh delih enak.Na črpalko Penomet namestite snemljiv obroč, ki ustreza velikosti vašega spolnega uda. Pod tušem ali v kadi namestite pumpico na svoj spolni ud in nežno parkrat iz nje iztisnete zrak, da se ustvari pritisk. Čez nekaj časa popustite in ponovite postopek vsake nekaj minut v obdobju 15–20 minut.Na koncu je vaš penis v erekciji, ki je tudi večja in trša kot sicer.Nekateri uporabniki poročajo o povečavah tudi do 6 cm, drugi pa Penomet uporabljajo le za izboljšanje erekcij.Slovenski uporabniki imajo podobne izkušnje kot uporabniki v tujini – večini pomaga pri izboljšanju erekcije, nekaterim pa tudi pri povečanju spolnega uda.Tudi pri Penometu gre za fizični poseg, zato je treba delati po navodilih in se po možnosti posvetovati z osebnim zdravnikom, saj nepravilna uporaba lahko povzroči erektilno disfunkcijo.Napravo je preverjeno možno naročiti v Slovenijo na uradni spletni strani, a se zaračuna še dodatna cena dostave v višini 30 USD. Cena črpalke Penomet je 97 EUR v osnovni in 227 EUR v premium različici.Na voljo je več vrst kirurških posegov, s katerimi se lahko penis podaljša in poveča njegov volumen. Mi smo preverili najbolj popularen način povečave z rezanjem ligamenta.Estetski kirurg prereže ligament, ki povezuje gobasti del penisa z medenico, in tako doseže podaljšanje. Volumen penisa se nato poveča z maščobnim tkivom, ki ga posrkajo iz pacientovega trebušnega dela okoli penisa.Penis lahko s takšnim posegom povečajo za 2 do 4 cm, posege pa opravljajo tudi v Sloveniji, kjer so rezultati enaki kot v tujini. Seveda pa se je treba za operacijo dogovoriti pri uradnih in preverjenih strokovnjakih.Neželeni možni učinki operacije so številni in vključujejo infekcije, poškodbe živcev, zmanjšano občutljivost in težave z erekcijo. Morda najbolj moteče in pogoste so brazgotine, ki se lahko pojavijo po operaciji. Neželeni učinki pri širjenju obsega pa so najpogosteje neraven in neenakomeren videz penisa.Kirurške posege izvajajo različni estetski kirurgi, cena posega v Sloveniji pa je giblje med 1500 in 2000 EUR.Med vsemi naštetimi možnostmi povečave penisa smo našli tri očitne zmagovalce, saj smo v izboru upoštevali potencialni rezultat (učinkovitost), stranske učinke in končno ceno.Povečanje spolnega uda:, Size GeneticsIzboljšanje erekcij:Ker pa za Size Genetics ni na voljo dovolj mnenj uporabnikov, gredo naši glasovi obližem X-core in gelu Excite.Ta dva načina lahko pomagata pri izboljšanju erekcij in vplivata na velikost spolnega uda.Moramo poudariti, da je treba vse izdelke uporabljati po navodilih in da se vsako telo drugače odzove, zato je treba spremljati rezultate. Vašemu znancu lahko en izdelek zelo pomaga, drugi pa sploh ne, a to ni jamstvo, da bo tako tudi pri vas. Moramo poudariti, da je treba vse izdelke uporabljati po navodilih in da se vsako telo drugače odzove, zato je treba spremljati rezultate. Vašemu znancu lahko en izdelek zelo pomaga, drugi pa sploh ne, a to ni jamstvo, da bo tako tudi pri vas. Pri vas je lahko prav nasprotno.Vsekakor pa lahko priporočamo, da najprej preizkusite izdelke, ki nimajo stranskih učinkov, saj gre navsezadnje za vaše telo in zdravje.