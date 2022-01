Velika pridobitev za vas

V dvojezičnih Radmožancih, ki spadajo med manjše krajevne skupnosti na območju občine Lendava, so z minimalnimi finančnimi sredstvi in z veliko lastnega ter samoiniciativnega dela kar sami obnovili dvorano tamkajšnjega vaškega gasilskega doma.

Ostalo jim je sicer še nekaj malenkosti, a bodo rešene še to pomlad. Župan Lendave Janez Magyar in direktor občinske uprave dr. Mihael Kasaš sta si že ogledala rezultate del. Finančna sredstva je priskrbela Občina Lendava, dela pa so krajani in gasilci opravili sami in tako prihranili nekaj več kot 25.000 evrov.

Pročelje krasi kip svetega Florijana.

Sledi še sanacija odrskih tal ter še enih vrat v dvorani, denar bo priskrbela občina. Ob županu ter direktorju občinske uprave je bil prisoten predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti, hkrati pa tudi predsednik PGD Radmožanci Teodor Lebar, ki je kronologijo strnil takole: »Leta 2018 smo obnovili talne obloge in zamenjali stare zavese v dvorani, in sicer iz lastnih sredstev. Istega leta je bila osvežena fasada, financirali smo jo sami, občina pa je pomagala pri nakupu gradbenega materiala v višini 2000 evrov. Lani smo obnovili strop dvorane, ki je bil star okoli 40 let, in osvežili stenske obloge. Zamenjali smo vsa svetila, prebelili stene in cevi. Vrednost materiala je znašala 4800 evrov, občina je prispevala kar 3757 evrov. Zahvala gre tudi Mariji Sabo, predsednici Turističnega in kulturnega društva Radmožanci, ki je poskrbela, da delavci niso bili lačni. Sanacija odra nas bo predvidoma stala 3200 evrov.«

25 tisoč evrov so prihranili z lastnim delom.

V minulih letih so gasilci in krajani zgradili že gasilsko garažo in na pročelje doma namestili kip svetega Florijana, zavetnika gasilcev. Projekt je za vas Radmožanci, gasilce ter preostala društva velika pridobitev, saj bodo v dvorani lahko potekala gasilska srečanja, občni zbori, predavanja, delavnice in kulturne prireditve.