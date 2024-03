V teh dneh se številni verniki zbirajo v cerkvah. Jutri je največji krščanski praznik – velika noč. Veseli se je tudi Martin Golob, župnik v Grosupljem, na Polici in Lipoglavu. »Postni čas je eden najlepših časov v cerkvenem letu, meni celo lepši kot adventni. Tudi sladkarijam sem se odpovedal. Tak post je zdrav: ne le za telo, ampak tudi za duha, da znaš reči ne. Post je tudi čas, ko se v odnosu do boga in sebi bližnjega malce resetiramo,« nam za uvod pove Martin, ko ga obiščemo v Grosupljem. Nasmejan in dobre volje, predvsem pa vesel, ker bo na svoj način, nevsiljiv, pričujoč, povedal nekaj ...