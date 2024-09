Hud udarec je zadel lokalni amaterski nogometni klub NK Zreče, ki je skozi leta vzgojil in podpiral številne talente. V sporočilu, ki so ga v klubu naslovili na »prijatelje, starše, sponzorje in ostale podpornike nogometa«, so namreč »s težkim srcem sporočili, da je ponoči, 31. avgusta, naš ljubi Nogometni klub Zreče popolnoma pogorel.« Zato so zaprosili tudi za finančno pomoč, vsak prispevek bo dobrodošel. Popolno uničenje FOTO: NK Zreče Kot so sporočili, so bili v ognju uničeni vsa oprema in prostori, ki so več kot 60 let služili kot srce kluba. »To je velik udarec za več kot 120 otrok, ki...